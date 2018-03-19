اتحاد اليد يصدر بياناً بعد حكم حله

وكالات:







أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بياناً رسمياً عقب حكم لجنة التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأوليمبية الأحد، بشأن بطلان إجراءات انتخابات الاتحاد المنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر 2017 وما ترتب عليها من آثار.





وأعرب مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد عن الاحترام الكامل لأحكام القضاء المصري مؤكدا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها لاستئناف الحكم.





وشدد البيان على الحرص التام من مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد على اتخاذ القرارات الكفيلة بالحفاظ على استقرار منظومة كرة اليد المصرية و كذلك استقرار الرياضة المصرية.





وأعرب مجلس الإدارة عن امتنانه و ثقته التامة فى الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة اليد و سوف يعمل المجلس لآخر يوم للمصلحة العامة للعبة و لخدمة الجمعية العمومية من اجل الارتقاء بمنظومة كرة اليد المصرية.





وأضاف البيان أن المجلس سوف يستكمل ما وعد به الجمعية العمومية فى الارتقاء و التطوير الذى بدأ سواء على مستوى جميع المسابقات المحلية او على مستوى المنتخبات الوطنية المصرية او على مستوى منظومة الحكام و المدربين و الاداريين و كافة عناصر اللعبة ، و سوف يستمر مجلس الادارة فى السعى بقوة فى استقدام خبير فنى اجنبى للمنتخب الاول للرجال لكرة اليد و الاشراف على جميع المنتخبات الوطنية المصرية للارتقاء بالمستوى الفنى و البدنى و المهارى لمنتخباتنا الوطنية .





وأبدى المجلس تعجبه الشديد من هذه الاحداث فى نفس الوقت الذى يسعى فيه و يسابق الزمن من اجل الاستعداد الجاد لاستضافة مصر بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد عام 2021 و بكل اسف مع تطور هذه الاحداث سوف يترتب على ذلك العديد من العراقيل فى الاستعدادات المصرية لاستضافة هذا الحدث العالمى على ارض مصر ولمن مصلحة هذا.





وأعلن عن دعمه الكامل و مساندته لجميع الاندية اعضاء الجمعية العمومية دون استثناء و خاصة اندية الاقاليم وأبدى استيائه الشديد من ان الطعن على الانتخابات قد شمل الاعتراض ايضا على تواجد اكثر من 40 هيئة رياضية من اعضاء الجمعية العمومية فى الانتخابات الاخيرة و يؤكد وقوفه بقوة لدعم و تواجد جميع الهيئات الرياضية اعضاء الجمعية العمومية.





وأعرب عن حزنه الشديد لما وصل له الامر داخل منظومة كرة اليد المصرية فى عدم الاستقرار الذى سيترتب عليه حالة التخطب التى ستعيشها كرة اليد و التى من المفترض انها اسرة واحدة و هى سابقة تحدث لاول مرة فى تاريخ كرة اليد المصرية.



