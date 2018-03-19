EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
اتحاد اليد يصدر بياناً بعد حكم حله
الإثنين 19 مارس 2018 01:08 ص
الاتحاد المصري لكرة اليد
أخر الأخبار
الاتحاد المصري لكرة اليد
وكالات:
أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بياناً رسمياً عقب حكم لجنة التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأوليمبية الأحد، بشأن بطلان إجراءات انتخابات الاتحاد المنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر 2017 وما ترتب عليها من آثار.
وأعرب مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد عن الاحترام الكامل لأحكام القضاء المصري مؤكدا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها لاستئناف الحكم.
وشدد البيان على الحرص التام من مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد على اتخاذ القرارات الكفيلة بالحفاظ على استقرار منظومة كرة اليد المصرية و كذلك استقرار الرياضة المصرية.
وأعرب مجلس الإدارة عن امتنانه و ثقته التامة فى الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة اليد و سوف يعمل المجلس لآخر يوم للمصلحة العامة للعبة و لخدمة الجمعية العمومية من اجل الارتقاء بمنظومة كرة اليد المصرية.
وأضاف البيان أن المجلس سوف يستكمل ما وعد به الجمعية العمومية فى الارتقاء و التطوير الذى بدأ سواء على مستوى جميع المسابقات المحلية او على مستوى المنتخبات الوطنية المصرية او على مستوى منظومة الحكام و المدربين و الاداريين و كافة عناصر اللعبة ، و سوف يستمر مجلس الادارة فى السعى بقوة فى استقدام خبير فنى اجنبى للمنتخب الاول للرجال لكرة اليد و الاشراف على جميع المنتخبات الوطنية المصرية للارتقاء بالمستوى الفنى و البدنى و المهارى لمنتخباتنا الوطنية .
وأبدى المجلس تعجبه الشديد من هذه الاحداث فى نفس الوقت الذى يسعى فيه و يسابق الزمن من اجل الاستعداد الجاد لاستضافة مصر بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد عام 2021 و بكل اسف مع تطور هذه الاحداث سوف يترتب على ذلك العديد من العراقيل فى الاستعدادات المصرية لاستضافة هذا الحدث العالمى على ارض مصر ولمن مصلحة هذا.
وأعلن عن دعمه الكامل و مساندته لجميع الاندية اعضاء الجمعية العمومية دون استثناء و خاصة اندية الاقاليم وأبدى استيائه الشديد من ان الطعن على الانتخابات قد شمل الاعتراض ايضا على تواجد اكثر من 40 هيئة رياضية من اعضاء الجمعية العمومية فى الانتخابات الاخيرة و يؤكد وقوفه بقوة لدعم و تواجد جميع الهيئات الرياضية اعضاء الجمعية العمومية.
وأعرب عن حزنه الشديد لما وصل له الامر داخل منظومة كرة اليد المصرية فى عدم الاستقرار الذى سيترتب عليه حالة التخطب التى ستعيشها كرة اليد و التى من المفترض انها اسرة واحدة و هى سابقة تحدث لاول مرة فى تاريخ كرة اليد المصرية.
وتمنى مجلس إدارة الاتحاد كل التوفيق لجميع اسرة كرة اليد المصرية مؤكدا استمراره فى العمل من اجل المصلحة العامة للاندية و المنتخبات اليد المصرية وما حدث لن يزيده الا اصرارا على استكمال مشوار ما وعد به السادة اعضاء الجمعية العمومية من تطوير و ارتقاء لكرة اليد و سوف يستمر فى مشوار الاستعدادات بجدية و اصرار لاستضافة مصر كأس العالم عام 2021 من أجل الوطن الغالى مصر.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا