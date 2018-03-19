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سيــارات

نيسان صني تعزز صدارتها للسيارات المتوسطة

السيارة نيسان نيو صنى
السيارة نيسان نيو صنى
السيارة نيسان نيو صنى

أحمد شوقي:

عززت نيسان صني صدارتها لمجموعة السيارات متوسطة الحجم C  خلال يناير الماضي برفع حصتها السوقية إلى 30% مقابل 25.1% خلال الشهر ذاته من 2017.

وخلال يناير الماضي؛ بلغت مبيعات الفئة 3222 وحدة مقابل 4188 وحدة خلال يناير 2017.

وتمكنت شيفروليه أوبترا من الوصول بخصتها السوقية إلى 20.4% مقابل 7.9% لتتقدم من المركز الخامس إلى المركز الثاني، فيما احتفظت نيسان سنترا بمركز الثالث بحصة سوقية 16.6% مقابل 14.8%.

ويوضح الجدول التالي التطورات في الحصص السوقية لمختلف سيارات الملاكي C  وتغيرات الترتيب خلال يناير 2018 مقارنة بالشهر ذاته من 2017.

السيارة

يناير 2018

يناير 2017

الحصة السوقية %

الترتيب

الحصة السوقية %

الترتيب

نيسان صني

30

1

25.1

1

شيفروليه أوبترا

20.4

2

7.9

5

نيسان سنترا

16.6

3

14.8

3

ميتسوبيشي لانسر

7.2

4

15

2

تويوتا كورولا

6.3

5

7

6

كيا سيراتو

6.2

6

8.4

4

هيونداي إلانترا AD

6

7

2.9

8

مازدا M3

2.5

8

-

-

فورد فوكس

1.7

9

-

-

رينو ستيب واي

1.6

10

-

-

هوندا سيفيك

0.9

11

-

-

هيونداي إلانترا إتش دي

0.4

12

1.3

12

أوبل أسترا

-

-

6.4

7

جيلي إيمجراند 7

-

-

2.4

9

بيجو 301

-

-

1.9

10

شيري إنفي

-

-

1.4

11

 


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