نيسان صني تعزز صدارتها للسيارات المتوسطة

أحمد شوقي:



عززت نيسان صني صدارتها لمجموعة السيارات متوسطة الحجم C خلال يناير الماضي برفع حصتها السوقية إلى 30% مقابل 25.1% خلال الشهر ذاته من 2017.





وخلال يناير الماضي؛ بلغت مبيعات الفئة 3222 وحدة مقابل 4188 وحدة خلال يناير 2017.





وتمكنت شيفروليه أوبترا من الوصول بخصتها السوقية إلى 20.4% مقابل 7.9% لتتقدم من المركز الخامس إلى المركز الثاني، فيما احتفظت نيسان سنترا بمركز الثالث بحصة سوقية 16.6% مقابل 14.8%.





ويوضح الجدول التالي التطورات في الحصص السوقية لمختلف سيارات الملاكي C وتغيرات الترتيب خلال يناير 2018 مقارنة بالشهر ذاته من 2017.





السيارة يناير 2018 يناير 2017 الحصة السوقية % الترتيب الحصة السوقية % الترتيب نيسان صني 30 1 25.1 1 شيفروليه أوبترا 20.4 2 7.9 5 نيسان سنترا 16.6 3 14.8 3 ميتسوبيشي لانسر 7.2 4 15 2 تويوتا كورولا 6.3 5 7 6 كيا سيراتو 6.2 6 8.4 4 هيونداي إلانترا AD 6 7 2.9 8 مازدا M3 2.5 8 - - فورد فوكس 1.7 9 - - رينو ستيب واي 1.6 10 - - هوندا سيفيك 0.9 11 - - هيونداي إلانترا إتش دي 0.4 12 1.3 12 أوبل أسترا - - 6.4 7 جيلي إيمجراند 7 - - 2.4 9 بيجو 301 - - 1.9 10 شيري إنفي - - 1.4 11