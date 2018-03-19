نيسان صني تعزز صدارتها للسيارات المتوسطة

أحمد شوقي:
عززت نيسان صني صدارتها لمجموعة السيارات متوسطة الحجم C خلال يناير الماضي برفع حصتها السوقية إلى 30% مقابل 25.1% خلال الشهر ذاته من 2017.
وخلال يناير الماضي؛ بلغت مبيعات الفئة 3222 وحدة مقابل 4188 وحدة خلال يناير 2017.
وتمكنت شيفروليه أوبترا من الوصول بخصتها السوقية إلى 20.4% مقابل 7.9% لتتقدم من المركز الخامس إلى المركز الثاني، فيما احتفظت نيسان سنترا بمركز الثالث بحصة سوقية 16.6% مقابل 14.8%.
ويوضح الجدول التالي التطورات في الحصص السوقية لمختلف سيارات الملاكي C وتغيرات الترتيب خلال يناير 2018 مقارنة بالشهر ذاته من 2017.
السيارة
يناير 2018
يناير 2017
الحصة السوقية %
الترتيب
نيسان صني
30
1
25.1
شيفروليه أوبترا
20.4
2
7.9
5
نيسان سنترا
16.6
3
14.8
ميتسوبيشي لانسر
7.2
4
15
تويوتا كورولا
6.3
7
6
كيا سيراتو
6.2
8.4
هيونداي إلانترا AD
2.9
8
مازدا M3
2.5
-
فورد فوكس
1.7
9
رينو ستيب واي
1.6
10
هوندا سيفيك
0.9
11
هيونداي إلانترا إتش دي
0.4
12
1.3
أوبل أسترا
6.4
جيلي إيمجراند 7
2.4
بيجو 301
-
1.9
شيري إنفي
1.4