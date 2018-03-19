محمد حمودة: وكالتي لكريم نجار وراء ابتعادي عن صراع أرتوك أوتو مع سكودا

أحمد شوقي:







قال الدكتور محمد حمودة رئيس المؤسسة القانونية العربية الدولية الوكيل السابق لشركة أرتوك أوتو في نزاعها القضائي مع شركة سكودا العالمية، إن السبب الرئيسي وراء تركه ملف الدفاع عن الشركة المصرية هو كونه المستشار القانوني لرجل الأعمال كريم نجار الذي نجح في اقتناص وكالة سكودا في مصر.





وأضاف أن توليه مهام الاستشارات القانونية للطرفين كان من شأنه أن يؤدي إلى تعارض مصالح؛ حيث تطالب شركة أرتوك أوتو باستمرار اعتراف الجهات الرسمية بها وكيلًا حصريًا للعلامة التشيكية في مصر سواء بالنسبة للسيارات الكاملة أو قطع الغيار أو مراكز الخدمة في الوقت الذي نجح فيها "كريم نجار" باقتناص الوكالة وطرح سياراتها في مصر بشكل فعلي من خلال شركة كيان إيجيبت التي يعد المساهم الرئيسي فيها.





ولفت حمودة إلى أنه قد تولى مهمة الدفاع عن أرتوك في نزاعها القضائي قبل أن يحصل موكله الآخر (نجار) على الوكالة في مصر ومن ثم كان من الطبيعي عدم الاستمرار بعد حصوله عليها؛ منعا لتعارض المصالح.



