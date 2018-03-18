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الإسكندرية
مصرع وإصابة 3 بحارة إثر تصادم لنشين بشرق بورسعيد
الأحد 18 مارس 2018 10:10 م
مقتل رقيب شرطة
أخر الأخبار
مقتل رقيب شرطة
أمانى العزازى
لقي بحار مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث اصطدام بين لنش تابع لشركة القناة للرباط وأنوار السفن، ولنش خاص، الأمر الذي أدى لانقلاب الأخير على أحد جانبيه، وسقوط ثلاثة بحارة في الماء.
كان مستشفى آل سليمان ببورسعيد قد استقبل محمد عبدالمنعم 38 سنة "جثة هامدة"، فيما أصيب محمد ربيع 47 سنة مصاب بقطع بأوتار القدم اليسري وانسداد بشرايين الساق، وشريف محمود 38 سنة مصاب بكدمات وسحاجات، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.
وجارٍ تحويل المصاب الأول إلى المركز الطبي العالمي، وتقديم العلاج اللازم للمصاب الثاني بالمستشفى.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت نيابة الميناء التحقيق.
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