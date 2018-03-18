هبوط 7 بورصات عربية بقيادة الدوحة ومكاسب لمصر

البورصات العربية

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 7 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بنسب متواضعة بقيادة الدوحة وصعدت مؤشرات 4 بورصات تصدرتها مصر بفضل سهم شركة حديد عز.



وذكرت وكالة بلومبرج أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قفز بحوالى 1.6 % ليسجل أعلى مستوى فة تاريخه وكذلك مؤشر بورصة تونس بحوالى 1.2 % ليتجاوز 6932 نقطة .



وارتفع مؤشر بورصة كازابلانكا المغربية بنسبة طفيفة بلغت أكثر من 0.1 % ليستقر عند حوالى 13209 نقطة بينما زاد مؤشر بورصة فلسطين بأكثر من 0.2 % ليصل إلى حوالى 584 نقطة.



وهبط مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.5 % ليسجل حوالى 8803 نقطة ومؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.22 % لينزل إلى حوالى 1352 نقطة.



وانخفض مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.2 % ليصل إلى حوالى 7728 نقطة وتراجع سعر سهم بنك الراجحي لليوم الرابع على التوالي منخفضا 1.1 % .



ونزل مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 0.2 % ليهبط إلى حوالى 4533 نقطة ليسجل أقل أحجام تداول هذا العام حتى الآن.



وخسر مؤشر سوق مال دبى العام حوالى 0.14 % ليسجل حوالى 3193 نقطة بسبب سهم شركة إعمار العقارية الذى سجل أسوأ أداء في دبي ليهبط 1.9% ويغلق قرب أدنى مستوياته منذ 20 شهرا.



بينما تراجع مؤشرا بورصتى الكويت ومسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.04 % و 0.08 % ليستقرا عند حوالى 6758 نقطة و 4893 نقطة على الترتيب.

