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عيار 18
680.00
عيار 24
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المكرونة
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الدقيق
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اقتصاد وأسواق
استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 645 جنيها
الأحد 18 مارس 2018 08:44 م
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب استقرارا اليوم الأحد في نهاية التعاملات اليومية، نتيجة لثبات الأوقية لمستوى 1311 دولار أمريكيا.
وسجل عيار 21 اليوم نحو 645 جنيها وهو نفس سعر أمس طبقا لتصريحات وصفي امين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف
وسجل عيار 18 سجل 553 جنيها ، فيما سجل عيار 24 نحو 737 جنيها ، واستقرت الأوقية لتسجل 1311 دولار.
وسجل الجنيه الذهب اليوم 5165 جنيها
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