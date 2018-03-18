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نقل وملاحة
جولة لوزير إسكان سلطنة عمان بالعاصمة الإدارية الجديدة
الأحد 18 مارس 2018 08:42 م
جولة لوزير إسكان سلطنة عمان بالعاصمة الإدارية الجديدة
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جولة لوزير إسكان سلطنة عمان بالعاصمة الإدارية الجديدة
بدور إبراهيم :
على رأس وفد كبير، يزور القاهرة حالياً، وزير إسكان سلطنة عمان، الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي، في إطار التعاون المشترك مع وزارة الإسكان المصرية، وتبادل الخبرات المختلفة.
وحضر وزير إسكان سلطنة عمان، صباح اليوم، مراسم وضع حجر أساس منطقة الأعمال المركزية، ثم قام بعدها بجولة في العاصمة الإدارية الجديدة، وبصحبته المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبدالعزيز، والمهندس كمال بهجات، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.
وصرح المهندس عبدالمطلب ممدوح بأنه تم إجراء جولة للوزير العماني، والوفد المرافق له بالحي السكني (R 3)، والذي تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان، ويضم نحو 25 ألف وحدة سكنية، بخدماتها المختلفة، وأبدى الوزير سعادته بهذا الإنجاز المصري، الذي تحقق في فترة وجيزة.
وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح أنه تم أيضاً زيارة الحي الحكومي، وتفقد الأعمال الجارية لتنفيذ مباني الوزارات، والتي تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحجم أعمال ضخم، وإنجاز في معدلات التنفيذ.
كما تم شرح ما تقوم به وزارة الإسكان من أعمال توصيل المرافق للمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة بوجه عام.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير العماني، والوفد المرافق له، سيقوم بزيارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، غداً، كما سيقوم بجولة بمدينتي الشيخ زايد، و6 أكتوبر، بينما يزور بعد غدٍ هيئة التخطيط العمراني، ومدينة القاهرة الجديدة.
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