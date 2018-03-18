عزاء السيناريست طارق عبدالجليل بالرحمن الرحيم.. غدًا

السيناريست طارق عبدالجليل

رحاب صبحى:



يُقام غدا الاثنين عزاء السيناريست الراحل طارق عبدالجليل، بمسجد الرحمن الرحيم، بطريق صلاح سالم، بعد أن وافته المنية الخميس الماضي إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وشيعت جنازته ظهر الجمعة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.



يُذكر أن السيناريست الراحل طارق عبدالجليل، هو شقيق الفنان عمرو عبدالجليل، وجمعهما معا العديد من الأعمال الفنية آخرها فيلم «صرخة نملة» الذي صدر عام 2011، ويُعد هذا الفيلم هو آخر عمل فني قدمه السيناريست طارق عبدالجليل قبل رحيله، وكان له فيلمان آخران لم يخرجا للنور، أولهما فيلم "الديب جاي جاي" وهو الجزء الثاني من فيلم "نمس بوند" وثانيهما فيلم "آدي دقني أهيه".



كان للسيناريست الراحل العديد من الأعمال السينمائية ذات الطابع الكوميدي والتي لاقت نجاحا كبيرا، منها فيلم "أبوالعربي وصل"، وفيلم "عايز حقي"، والذي تعاون معه فيهما الفنان هاني رمزي إضافة لفلمي "نمس بوند"، و"ظاظا".