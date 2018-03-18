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التعليم العالي يناقش استراتيجية البحث العلمي
الأحد 18 مارس 2018 07:44 م
التعليم العالي يناقش استراتيجية البحث العلمي
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التعليم العالي يناقش استراتيجية البحث العلمي
المال- خاص
أوضح د.عصام خميس نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن منظومة البحث العلمي في مصر تشمل هيئات مساعدة للوزارة وجهات لتمويل البحث العلمي والمراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي و غير التابعة للوزارة
جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها حول الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة 2018 – 2030، وذلك بحضور د.عبد الحميد شعيرة رئيس قطاع الدراسات الهندسية ، وأعضاء اللجنة التخطيطية وهيئة المكتب وأعضاء قطاع الدراسات الهندسية، وذلك بمقرالمجلس الأعلى للجامعات.
وقال نائب الوزير لشئون البحث العلمي إن منظومة التجمعات الصناعية النوعية، والابتكارات التكنولوجية Clusters and Innovation "Industry - Academia" ، تهدف إلى التعاون في تطوير وتحديث الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ لرفع قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية، لافتا إلى أن صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها تعتبر أول تجمع للعمل باعتبارها من أهم الصناعات المطلوبة للسوق المحلي والتصدير للخارج.
كما أشار د.عصام إلي أن ورش العمل الرئيسية والفرعية التي عقدت بالوزارة بمشاركة عدد من رؤساء المراكز البحثية التابعة لوزارات الدولة المختلفة، وكذلك ممثلي الجهات المعنية ، انتهت إلى التوافق على الإطار العام لخطة عمل قومية في ثلاث مراحل قصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأجل تدعم وتتعاون فيها المؤسسات البحثية التابعة للوزارة مع قطاعات الدولة البحثية المختلفة لتحديث الخطة التنفيذية لاستراتيجية العلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة 2018 -٢٠٣٠،
وأوضح أن هذه الخطة تم الاتفاق فيها على دعم ومشاركة المؤسسات البحثية بمختلف تخصصاتها لمعاونة قطاعات الدولة المختلفة، و القطاع الخاص لتحسين التنافسية الوطنية في كافة المجالات، والعمل على إيجاد حلول تطبيقية لكافة المشاكل، والقضايا التي قد تواجه هذه القطاع
كما تضمنت الخطة تحديد المشروعات ذات الأولوية المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارات الدولة المعنية، لتفعيل الاستفادة الكاملة من مخرجات البحث العلمي؛ للمساهمة في حل المشاكل الملحة ، والضاغطة التي يعاني منها المجتمع وتطبيقها، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلى في الصناعات الوطنية بالتوازي مع تحفيز الابتكار والاختراع، وتوجيه الإنفاق على البحث العلمي للمشروعات البحثية المرتبطة باحتياجات جميع قطاعات المجتمع.
وأضاف د. عصام خميس أن ورش العمل ناقشت التحديات المختلفة (مؤسسية – اقتصادية – اجتماعية) التي تواجه كل وزارة، مع تحديد الأولويات والاحتياجات لكل وزارة من قطاع البحث العلمي بأليات تنفيذ ومؤشرات أداء ومتابعة هذه الخطة بنظام بطاقة الأداء المتوازن حتى يتسنى توجيه البحوث العلمية؛ لخدمة أهداف التنمية المستدامة في الأطر الزمنية المختلفة.
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