ميناء غرب بورسعيد يستقبل 2700 طن رخام

ميناء بورسعيد

أمانى العزازى



أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الأحد، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم الأحد السفينة VICTORY القادمة من اوروجواى وجنسيتها لبنان والتى يبلغ طولها 114 مترا والغاطس 7.5 متر وذلك لتفريغ 7500 رأس ماشية حية بالميناء .



كما استقبل الميناء السفينة ZAMZAM وجنسيتها توجو والتى يبلغ طولها 98 متر والغاطس 5 متر وذلك لتفريغ 2700 طن رخام بالميناء.



وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينتين من والى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.