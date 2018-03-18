20 مليون جنيه قيمة تخارج بايونيرز من صندوق المصريين العقاري

بايونيرز

لأول مرة.. الرقابة المالية توافق على قيد وثائق الصندوق في البورصة



أحمد علي



كشف هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لشركة المصريين في الخارج، والرئيس التنفيذي لصندوق المصريين للاستثمار العقاري، أن شركتي "المصريين في الخارج" و"المصريين للإسكان" استحوذا على حصة "بايونيرز القابضة" بقيمة 20 مليون جنيه.



يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد اشترطت عدم وجود شريك بنسبة أكبر من 01% بشكل مباشر أو غير مباشر، مما تسبب في تخارج "بايونيرز" بسبب امتلاكها لحصص في كل من "المصريين في الخارج" و"المصريين للإسكان".



وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق المصريين للاستثمار العقاري، أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت عدم الممانعة على السير في قيد وثائق الصندوق بالبورصة، عقب تنفيذ كافة طلبات الهيئة.



يذكر أنه كان تم إغلاق باب الاكتتاب العام لجمع مساهمات المواطنين من رأس مال أول صندوق استثمار عقارى مصرى في شهر أكتوبر الماضى، حيث أعلنت الجهة المسئولة عن إدارة الصندوق جمع 80 مليون جنيه من إجمالى 100 مليون جنيه، كانت مستهدفة جمعها عبر الاكتتاب.



وطُرح الاكتتاب على الصندوق العقارى عبر جزأين؛ الأول مخصص للمساهمين الرئيسيين بالصندوق، وجمعت 50 مليون جنيه أما الجزء الثانى فخصص للمستثمرين الأفراد والمهتمين، وجمعت 30 مليون جنيه فقط، وشارك فى تغطية الاكتتاب شركة قناة السويس للتأمين بمبلغ 10 ملايين جنيه، إلى جانب بنك مصر إيران الذى ساهم بـ 5 ملايين جنيه فى الجزء الثانى من الاكتتاب.