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سيــارات
المصرية للسيارات تخطط للاستحواذ على 20% من مبيعات السوق
الأحد 18 مارس 2018 06:48 م
المصرية للسيارات
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المصرية للسيارات
شريف عيسى
تخطط شركة المصرية للسيارات، أكبر موزع للسيارات فى مصر، لزيادة حصتها السوقية من المبيعات بنهاية العام الجارى بنسبة تتراوح ما بين 18% إلى 20% من إجمالى مبيعات السوق.
وتوقع شادى ريان، رئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريح لـ "المال" ارتفاع الأداء الإجمالى لسوق السيارات بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 15%، عن معدلات المبيعات العام الماضى، والتى بلغت 135.6 ألف سيارة، بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "اميك".
وفسر توقعه بزيادة معدلات المبيعات خلال 2018 برغبه عدد من العلامات التجارية بالخوض فى مجال التجميع، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب تقبل الراغبين فى الشراء للأسعار الجديدة، والتى شهدها سوق السيارات فى أعقاب تحرير أسعار الصرف.
وأضاف ريان أن الشركة لديها خطة طموحة للتوسع فى مبيعات السيارات المستعملة خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع توجه المستهلكين من أصحاب الدخول المتوسطة لها، راهنا التوسع بإعلان البنوك وشركات التمويل عن برامج لدعم بيع المستعمل.
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