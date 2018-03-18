انقطاع المياه عن حى الزمالك غدا

محطة المياه

المال – خاص:



أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن منطقة الزمالك، ابتداءً من التاسعة صباح غدا، وحتى الثالثة من عصر نفس اليوم، ولمدة 6 ساعات، بسبب قيام هيئة مترو الأنفاق، بتحويل مسار خط المياه قطر 300 مم، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.



وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، بالمناطق المتأثرة، ويتم الوصول إليها عن طريق الخط الساخن 125، من التليفون الأرضي.

