نيسان العالمية تعيد هيكلة مصنعها بمصر

نيسان

أحمد عوض



تجري شركة نيسان موتورز اليابانية إعادة هيكلة بالجهاز الإداري بشركة "نيسان ايجيبت"، من خلال تغيير الكوادر التي تشغل المناصب التنفيذية بالهيكل الوظيفي - تشمل القائم بإعمال رئيس مجلس اﻷدارة والعضو المنتدب والعاملين في قطاعي المبيعات والتسويق.



وتعتبر شركة نيسان موتور ايجيبت واحدة من كبرى الشركات العاملة بقطاع صناعة السيارات، والتى تقدر حجم استثمارتها بـ ٢ مليار جنيه، وتعتمد فى خطتها الإنتاجية على تصنيع سيارات "صني" و"سنترا" من العلامة اليابانية.



وأوضح أحد موزعي نيسان، فضل عدم ذكر اسمه أن قرار إعادة هيكلة الجهاز الإداري لنيسان موتورز ايجيبت جاء - كنتيجة لحجم الخسائر التي تلقتها من تراجع المبيعات وانخفاض معدلات اﻷنتاج، مضيفا أن الشركة الأم تسعى إلى تقليل المصروفات من خلال إعادة الهيكل الإداري وتغيير نط الخطط التسويقية المستقبلية.



وأشار إلي أن الشركة اﻷم قامت بتعيين "مايدا" - لرئاسة مجلس اﻷدارة والعضو المنتدب خلفًا لـ "إيساو سيكو جوتشي"، موضحا أن خطة `اعادة الهيكلة ستنتهي بنهاية الشهر الحالي - على أن يتم إشغال المناصب الشاغرة بالجهاز اﻷداري مطلع أبريل المقبل.



وبين تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" لعام 2017؛ أن مبيعات العلامة اليابانية "نيسان" - شهدت تراجعا - بنسبة 8% مسجلة بيع 21 ألفا و181 وحدة مقابل 23 ألفا و18 سيارة خلال نفس الفترة ذاتها من 2016.