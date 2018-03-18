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تأميـــن
اتحاد التأمين يكرم الرئيس السابق لمجلس الممتلكات
الأحد 18 مارس 2018 05:46 م
اتحاد التأمين يكرم الرئيس السابق لمجلس الممتلكات
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اتحاد التأمين يكرم الرئيس السابق لمجلس الممتلكات
ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة
نظم الاتحاد المصرى للتأمين برئاسة علاء الزهيرى احتفالية تكريم للدكتورعادل موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "مصر للتأمين" سابقا ورئيس المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وعضو مجلس إدارة الاتحاد السابق .
و حضر الاحتفالية الدكتورمحمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة والمستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وهشام رمضان مستشار رئيس الهيئة و رؤساء شركات التامين ولفيف من رواد صناعه التأمين فى مصر وعدد من قيادات شركه مصر للتأمين.
والجدير بالذكر أن الدكتور عادل موسى تولى رئاسة شركة مصر للتأمين خلال الفترة من عام 2012 الى 2017 ، كما تولى رئاسة المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وانضم لعضوية مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة من عام 2013 حتى 2017 .
وقدم رئيس الاتحاد هدية تذكارية للدكتور عادل موسى فى نهاية الحفل عن مجهوده لخدمة قطاع التأمين خلال السنوات الماضية.
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