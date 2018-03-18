مصر توقع إطارا أمميا للشراكة حتى 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار

إطار الشراكة مع الأمم المتحدة يتضمن الاتفاق لدعم مجالات بينها التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية

د. سحر نصر: الاتفاق تم بناء على مشاورات مع 400 جهة وجاء وفقا لأولويات واحتياجات الشعب المصري

ريتشارد ديكتس:مصر أحد أهم الفاعلين في جدول أعمال التنمية المستدامة.. واطلقنا فصلا جديدا فى تاريخ الأمم المتحدة بها





وقعت مصر والأمم المتحدة، اليوم الأحد اتفاق الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018- 2022.



وووفق بيان، يرتكز الإطار على 4 محاور هى التنمية الاقتصادية الشاملة ، والعدالة الاجتماعية ، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة اجمالية 1.2 مليار دولار.



ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وريتشارد دكتيس، المنسق المقيم للامم المتحدة فى مصر، الاتفاق الذى يهدف إلى دعم الحكومة المصرية فى مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية في مصر، حيث تمت صياغة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 من خلال مخرجات المشاورات الوطنية، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المصرية وعدد من الشركاء في التنمية ومنظمات الأمم المتحدة.



وأوضحت الوزيرة، أن هذا الاتفاق تم بناء على مشاورات مع نحو 400 جهة يمثلون الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وأعضاء لجنة التيسير الخاصة بإطار الشراكة، ووكالات الأمم المتحدة العاملة فى مصر، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وسيشمل تطبيق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 الوزارات والجهات الحكومية المعنية مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يأتى وفق لاولويات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة خلال السنوات المقبلة.



وذكرت الوزيرة، أن التنمية الاقتصادية الشاملة فى الاتفاق سترتكز على تحقيق الأهداف المتفق عليها للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص عمل، وبناء القدرات والتدريب وسيتم تحقيق ذلك من خلال الاستخدام الأكثر فعالية للموارد العامة والحوافز، ودعم ريادة الأعمال، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار المستدام ،



وتتضمن الأهداف وفق الوزيرة، زيادة فرص وصول الشباب والنساء إلى فرص العمل والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسيدعم محور العدالة الاجتماعية الجهود الوطنية المبذولة للتحكم في النمو السكاني وضمان وصول الخدمات العامة، ومنها خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، إلى الجميع،



ويستهدف محور تمكين المرأة زيادة قدرتها ومشاركتها في المناصب القيادية وفي العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على التعليم والقوى العاملة،



وتؤكد استراتيجية الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية على الإدارة الفعالة والمنتجة لموارد مصر الطبيعية والتخفيف من المخاطر البيئية بالإضافة إلى مخاطر تغير المناخ، وسيتم تحقيق ذلك من خلال المجتمعات الحضرية المتكاملة؛ الارتقاء بالأحياء الفقيرة والعشوائيات واستخدام موارد المياه بطريقة أكثر كفاءة واستخدام الطاقات المتجددة.



من جانبه، قال ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للامم المتحدة فى مصر:" أطلقنا اليوم فصلاً جديداً في تاريخ الأمم المتحدة في مصر، ونحن نرحب بهذا الإنجاز ونتطلع إلى تنفيذه بنجاح لمصلحة الشعب المصرى، فمصر تعد الان احد اهم الفاعلين في جدول أعمال التنمية المستدامة".



وأضاف:"طوال تنفيذ هذه الشراكة ، تلتزم الأمم المتحدة في مصر بشكل كامل بالاستفادة من المعرفة والخبرات والتجربة المشتركة لأعضائها للمساهمة في إعطاء مستقبل أكثر استدامة لمصر وشعبها".





المال- خاص