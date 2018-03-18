شكري: المباحثات مع بن زايد شملت العلاقات الثنائية

وزير خارجية الامارات

سمر السيد



قال سامح شكرى وزير الخارجية ، أن مباحثات اليوم مع نظيره الإماراتى عبد الله بن زايد تطرقت للعلاقات الثنائية وللجنة الاقتصادية التى عقدت أمس والحرص على ايجاد المزيد من مجالات التعاون المشترك



وأضاف فى فعاليات المؤتمر الصحفى الذى نظمته وزارة الخارجية منذ قليل ، أن "زايد" التقى اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتم خلال اللقاء التأكيد على الحرص للعمل المشترك فى ضوء تطابق الرؤى لكل القضايا والتحديات التى يواجهها البلدين حاليا ، مشيراً إلى الدعم الذى وفرته الإمارات لمصر فى مرحلة فارقة لتحقيق النمو الاقتصادى والتقدم.



وتابع : "مصر تهتم بنطاق واسع بتدعيم الاستقرار والأمن فى ليبيا بجانب العمل على توحيد صفوف الجيش الليبى كوسيلة لمحاربة الإرهاب واستعادة الاستقرار هناك مع توفير المناخ الامن لعقد الانتخابات فى القريب العاجل".



وقال شكري إن " هذه الجهود مقرونة بالاتصالات التى تجريها أيضا الحكومة مع جميع الأطراف الفاعلة فى الشرق والغرب والجنوب".



وأضاف أن ما تبذله مصر هو اتاحة الفرص لوجود الأطراف فى القاهرة لعمل وتحقيق مصالح الشعب الليبى .



وأوضح أن الوضع السورى معقد ويعانى الشعب السورى من تدخلات تركية وإيرانية، كما أن مصر و السعودية والامارات يعملون مع المبعوث الاممى الخاص بسوريا والتواصل مع الأطراف الروسية والأمريكية لدفع جهود السلام نحو الأمام واستعادة الاستقرار، مشيراً إلى أنه تبين أن المسار السياسى وليس العسكرى كفيل بحل الأزمة .



ولفت إلى أن التشاور المستمر يفتح المجال لأى خطوات تكون داعملة لاستعادة سوريا لمكانتها فى العالم العربى وبما فيها من ثراء ثقافى .



وقال إنه بالنسبة للوضع فى الاراضى الفلسطية ، فإن مصر ستستمر فى تشجيع المسار السياسى التفاوضى كوسيلة لاقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية



وشدد على أهمية تحريك المسار السياسى واستحقاق الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة.

