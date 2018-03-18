صلاح على خطى الكبار.. وكلوب يرشحه للبالون دور

محمد صلاح 2

على المصرى



مع كل مباراة يلعبها يزداد النجم المصري محمد صلاح، نضجاً وتألقاً وإبداعاً، ويؤكد للجميع أنه في طريقه ليكون حالة إستثنائية ونموذجاً متفرداً، ستجد لها مكاناً متميزاً على الساحة العالمية في قادم السنوات.



ويقدم الفرعون المصري هذا الموسم نسخة رائعة مع ناديه الإنجليزي ليفربول، تحمل في كل مباراة الجديد وتتطور مع مرور الوقت لتحفر إسم صلاح في تاريخ عملاق من عمالقة البريميرليج ولتترك تاريخاً سيفخر به كل العرب في السنوات القادمة.



والجميع أصبح مندهشاً من القفزات السريعة التي يحققها السهم الذهبي هذا الموسم والتي كان أخرها إستغلاله بإمتياز لإصابة هاري كين وسيرجيو أجويرو وتسجيله لرباعية مبهرة في شباك واتفورد وصناعته لهدف أخر مما جعلته يتربع على عرش هدافي الدوري ويرفع سقف أحلام عشاقه ومحبيه إلى عنان السماء.



ويعود السر في ذلك أن قطار الشرق السريع أصبح فعلاً من طينة اللاعبين الكبار وأدرك أنه لكي يكون كبيراً عليه أن يلعب كرة القدم بعقله قبل أقدامه مُقتدياً بنجمي هذا الزمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو فعمل على تطوير شخصيته بجانب موهبته ليكتسب بعض سمات عظماء كرة القدم في التاريخ.



وأعتبر الألماني يورجن كلوب المدير الفنى للريدز، أن مهاجمه المصري في طريقه لأن يصبح في يوم ما أفضل لاعب في العالم، حيث يقدم مستويات رائعة، قادت ليفربول للمركز الثالث في الدوري الممتاز، وأنفرد أفضل لاعب أفريقي لعام 2017، بصدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد 28 هدفا، متقدما بفارق 4 أهداف عن مهاجم هاري كين المصاب.



وأصبح صلاح أفضل مسجل في موسمه الأول مع ليفربول، بعدما رفع رصيده إلى 36 هدفا في جميع المسابقات، متخطيا الإسباني فرناندو توريس صاحب 33 هدفا في موسم 2008، ويرى كلوب أنه بإمكان صلاح "25 عاما" أن يخلف ميسي ورونالدو، كأفضل لاعب في العالم، بقوله: "أعتقد أنه في طريقه لتحقيق ذلك".



وأضاف: "لا اعتقد أن محمد صلاح أو أي لاعب آخر يريد أن تتم مقارنته بليونيل ميسي"، ودعا كلوب لاعبه إلى أن يحافظ على المستوى الذي وصل إليه هذا الموسم، كما فعل ميسي ورونالدو لعقد من الزمن، وتابع: "كما هو الحال دائما في الحياة، فإذا كان لديك الموهبة، عليك أن تظهر ذلك بإستمرار، وهذا جيد جدا لنا ويساعدنا كثيرا".



وكان صلاح قال بدوره قبل إستلامه جائزة افضل لاعب في المباراة: "المهم أننا أستفقنا من خيبة الأمل بعد الخسارة فى مباراة مانشستر يونايتد، أشكر الجميع وزملائي، هي ليست مسألة أرقام، فنحن نسعى في كل مباراة لحصد النقاط الثلاث".



وأصبح صلاح أول لاعب يسجل رباعية لليفربول في الدوري لليفربول منذ الأوروجوياني لويس سواريز في مرمى نوريتش 2013، وأول لاعب يسجل ثلاثية أو أكثر تحت إشراف كلوب، وسيقود صلاح ليفربول فى مواجهة مواطنه مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا