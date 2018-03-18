رئيس جامعة القاهرة: التغيير لابد أن يبدأ من مناهج التعليم

محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

المال خاص



قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة نظمت للطلبة أكثر من 123 زيارة للمشروعات العملاقة للجيش والشرطة، وذلك لتعريف الطلاب بحجم الإنجاز الكبير الذي حدث بمصر.



جاء ذلك، خلال الندوة التي نظمتها جامعة القاهرة بعنوان: "بناء الدولة والشباب .. نحو تفعيل دور الشباب في اطار استراتيجية التنمية المستدامة .. رؤية مصر 2030" بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة ، اليوم الأحد 18 مارس الجاري



وشارك في الندوة الأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس النواب، والدكتورة جهاد عامر نائب رئيس الإتحاد العربي لإعداد القيادات الشبابية وعضو مجلس النواب، وبحضور نواب رئيس جامعة القاهرة والأساتذة والطلاب.



وقال الخشت إن أي تغيير لمصر لابد أن يبدأ من تغيير مناهج التعليم في إطار السعي إلي تغيير وتطوير طريقة التفكير، ليكون لدينا طلاباً وشباباً مهيئين للتغيير، حيث أن الحلم والطموح وحدهما لا يحققان شيئاً دون تغيير طريقة التفكير،



وأوضح أن جامعة القاهرة بدأت خطوات فعلية في هذا المسار من خلال طرح مسابقة لعمل مقررين دراسيين عن التفكير النقدي وريادة الأعمال لتعليم الطالب كيف يفكر بطريقة علمية ابتكارية.



ولفت رئيس جامعة القاهرة، إلي ضرورة وجود نموذج الرأسمالية الوطنية لدي كل الشباب



وأضاف أن مصر لن تتقدم إلا بالتصنيع. وقال أن الخطاب الديني أيضاً لن يتقدم الا بالتصنيع، لأن نمط التصنيع يفرض نوع جديد من السلوكيات التي تحدث الإصلاح



وأشار إلى وجوب الدخول في حركة تصنيع كبيرة، تشمل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والكبيرة



وتابع "طلبة كلية الهندسة بالجامعة لهم باع في هذا النطاق، حيث قاموا بتصنيع صاروخ لمدي 6 كيلومتر بإمكانيات بسيطة، وتصنيع سيارة موفرة للطاقة"



وأكد الخشت علي أن جامعة القاهرة غير منحازة لأحد، ولكنها منحازة للوطن فقط وهي بيت للمصريين جميعاً.



ودعا إلى ضرورة المشاركة في كل حدث يخص الدولة، وأهم حدث علي الساحة الآن الانتخابات الرئاسية، فالمشاركة فيها واجب وطني ويدعم صورة مصر والدولة الوطنية.