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رياضة
بالأسماء.. الخطيب يكرم رموز النادي الأهلي
الأحد 18 مارس 2018 04:15 م
الأهلي يكرم رموزه
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الأهلي يكرم رموزه
على المصرى
قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الأحد بتكريم عدد من رموز النادي في مختلف الألعاب الرياضية
جاء ذلك خلال احتفالية النادي، التي أقيمت اليوم تحت شعار "عائلة الأهلي تكرم الأساطير" و"الأهلي ينطلق" بمقر النادي بالجزيرة، للإعلان عن العديد من المشروعات الإنشائية بالنادي ومشروعاته المستقبلية، بجانب تكريم رموز النادي عبر تاريخه.
وحرص الخطيب على تكريم كل من نجوم الكرة؛ عادل هيكل و ميمي عبدالحميد، وطه إسماعيل وفاروق الضظوي، ومروان كنفاني وطه الطوخي وأحمد زايد وفاروق تركي وعزت أبو الروس، في حين اعتذر ميمي الشربيني لظروف خاصة، وسيتم تكريمه في وقت لاحق.
وفي كرة السلة كرم الخطيب كلا من نبيل إسماعيل، وفي كرة اليد فتحي الصاوي، وفي ألعاب القوي محمود صالح الرشيدي وأحمد الخادم، وفي الكرة الطائرة رجال سيد مصطفى وعبداللطيف إبراهيم، وفى تنس الطاولة منير طه، وفي السباحة عبدالعزيز الشافعي، وعلي كامل وفي الاسكواش أبراهيم أمين وحسنين على حسنين.
وفي نهاية حفل التكريم حرص محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء، الذين حضروا الاحتفالية، على التقاط صور تذكارية مع المكرمين من نجوم النادي الأهلي المكرمين في مختلف الألعاب الرياضية.
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