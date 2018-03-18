إسماعيل: حجم استثمارات حي المال والأعمال نحو 3 مليارات دولار

المال- خاص



قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على هامش تدشينه حى المال والأعمال، بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، إن العاصمة الإدارية الجديدة هى مدينة متكاملة بها كافة الأنشطة

وأكد أن العاصمة تمثل رؤية رئيس الجمهورية في إقامة وتنفيذ مدن حديثة ومتطورة، مؤكداً أنها ستضم مناطق سكنية لكل فئات المجتمع، فضلاً عن انها تتيح فرص عمل جديدة للشباب اثناء التنفيذ وبعد اكتمالها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق نقلة نوعية فى تنفيذ الأعمال.

وأكد أن الدولة تسعى لتكون هذه المنطقة من أكبر مراكز الاعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح أن حجم الاستثمارات الخاصة بحي المال والاعمال تصل إلى حوالى 3 مليارات دولار، ومن المخطط تنفيذه خلال 3 سنوات وتقدر مساحة المباني به حوالى 1.710 مليون متر مربع ويضم أكبر برج في إفريقيا حيث يبلغ ارتفاعه 385 متر مربع.



