تجديد الوثائق الدولارية ينعش أقساط التأمين

عمرو مختار مدير عام الطيران بالشركة

الشاذلي جمعة:



شهدت أقساط فروع تأمينات الطيران والبترول وأجسام السفن قفزة ضخمة فى السوق المصرية، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية فى فرع الطيران، وظهور آثار التعويم، بجانب الإصدارات الجديدة خلال تلك الفترة.



وارتفعت أقساط تأمينات الطيران خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2017 إلى 616 مليون جنيه، مقارنة بـ23 مليونًا فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضى وكذلك ارتفعت أقساط تأمينات البترول خلال هذه الفترة لتبلغ 1.3 مليار جنيه، مقارنة بـ162.4 مليون، كما ارتفعت أقساط تأمينات أجسام السفن إلى 254 مليونًا مقابل 105.4 مليون خلال فترتى المقارنة.



قال عمرو مختار، مدير عام الطيران بشركة مصر للتأمين، إن الارتفاع الكبير فى الأقساط نتيجة لتشدد أسواق إعادة التأمين العالمية وقيامها برفع أسعار تأمينات الطيران بنسبة %10.



وأضاف مختار أن أسواق إعادة التأمين العالمية ظلت مرنة بشروط سهلة لمدة 10 سنوات، وتكبدت خسائر كبيرة نتيجة لأن التعويضات أكبر من الأقساط، حيث تحملت تعويضات كبيرة بسبب وقوع الأخطار الطبيعية وكذلك حوادث الطيران العالمية خلال تلك الفترة.



وأكد أن سوق التأمين المصرية شهدت زيادة أسعار تأمينات الطيران بنسبة %5 بجانب زيادة عدد الوثائق الجديدة المصدرة، حيث أضافت شركة مصر للطيران 9 طائرات جديدة، لافتا إلى أن فرع تأمينات الطيران لا يشهد مضاربات سعرية، وتستحوذ شركة مصر للتأمين على %95 منه، بجانب ظهور آثار التعويم، نظرا لأن وئائق الطيران دولارية وتأثرت عند تجديد الوثائق بارتفاع الدولار من 8.8 إلى 18 جنيها، مشيرا إلى أن عدد شركات التأمين التى تزاول فرع الطيران 3 فقط، وهى: مصر للتأمين، وإسكان للتأمين، والمجموعة العربية المصرية للتأمين.



من جهته، كشف محمد عبد الفتاح، مدير عام الإدارة العامة لتأمينات البترول بشركة مصر للتأمين، أن شركته تسيطر على كامل أقساط تأمينات البترول فى السوق المصرية، لافتا إلى أن الارتفاع الكبير فى أقساط البترول نتيجة للصعود الكبير فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، نظرا لأن أغلب وثائق البترول بالدولار، وهو ما ظهرت آثاره عند تجديد تلك الوثائق.



وأضاف أن فرع البترول يشهد مضاربات سعرية نظرا لتنافس كثير من شركات التأمين لاقتناص عملياته، إلا أن شركته حافظت على صدارتها بسبب خبرتها الكبيرة فى فرع البترول، مشيرا إلى أن الارتفاع فى أقساط القطاع لن يستمر بنفس النسبة فى 2018، بسبب استقرار الدولار عند حاجز 18 جنيهًا حاليا.



بدوره، أرجع نظمى حسين، مدير عام إعادة التأمين البحرى بـ”مصر للتأمين”، النمو الكبير فى أقساط أجسام السفن خلال 11 شهرا من العام الحالى نتيجة للارتفاع الكبير فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.



وأشار إلى أن فرع أجسام السفن شهد إصدارات جديدة خلال تلك الفترة، وهو ما أسهم فى ارتفاع معدل نموه أيضا، لافتا إلى أنه توجد مضاربات سعرية مع الشركات المحلية فى فرع أجسام السفن وخاصة بالنسبة للوحدات البحرية فى المياه الإقليمية مثل الفنادق العائمة بنهر النيل واللنشات بالغردقة وشرم الشيخ أما الوحدات البحرية بأعالى البحار فالمضاربات السعرية بها تكون من خلال شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية والوسطاء العالميين التى تنافس شركته ولكن حدة المضاربات بها تكون أقل نظرا لارتفاع قيم الوحدات فتكون التعويضات كبير ودرجة الخطورة أكبر من التأمين على اللنشات والفنادق العائمة.



وأوضح أن المضاربات السعرية سوف تستمر فى فرع أجسام السفن خلال العام الحالى بسبب حدة المنافسة فى السوق بين الشركات.

