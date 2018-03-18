MIPIM يضع مصر على بوصلة الاستثمارات الأجنبية

وزير الإسكان

بدور إبراهيم:



ترأس وفد مصر، الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من شركات القطاع الخاص، تجاوز عددها 30 شركة.. وتعد استفادة مصر من المعرض الدولى، الأكبر من بين الدول المشاركة، فقد شهدت الفعاليات تخصيص ندوة على هامش المؤتمر، تحدث خلالها وزير الإسكان لمدة ساعة ونصف، لتسليط الضوء على إستراتيجية التنمية العمرانية فى مصر، والمشاريع القومية الجارى تنفيذها، كالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين، والمنصورة الجديدة، ومدن صعيد مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة، وكذلك الخدمات والتسهيلات العقارية للوافدين، وآلية تصدير العقار، بهدف جذب استثمارات أجنبية، فى ظل وجود تجمع كبير من الشركات، والصناديق الاستثمارية العالمية.



وتتمثل استفادة مصر أيضا فى التعرف عن قرب على مدينة كان الفرنسة، الأشهر عالمياً فى مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، فى ظل إنشاء مدينة العلمين الجديدة، التى من المقرر أن تكون مركزاً للمؤتمرات والمعارض على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة العربية، طوال فترات العام، وعدم الاقتصار على فصل الصيف مثل باقى المدن السياحية المصرية.



كان معرض ومؤتمر ميبيم، قد انطلق يوم الثلاثاء 13 مارس، واستمر لمدة 4 أيام، وهو يقام فى نفس مكان انطلاق مهرجان كان «Cannes» السينمائى الشهير، ويشهد عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات بين مسئولى الدول والمستثمرين، بحضور ما يقرب من 25000 شخص، من 100 دولة حول العالم، وأكثر من 3800 رئيس تنفيذى، و7400 شركة، ويبلغ عدد الشركات العارضة حوالى 3100 شركة، وعقد على هامش الحدث أكثر من 100 مؤتمر فرعى، بمشاركة الدول العربية، مصر، والإمارات، وتونس، والسعودية، والكويت، والبحرين، وعمان، وقطر، والمغرب.



أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، على وجوب الاهتمام بفكرة تصدير العقارات، استغلالا لقرار تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، بما خفّض قيمة العقار المصرى بالنسبة للعاملين بالخارج بنسبة 50% تقريباً، وأوضح أن هناك خطة طموحة يتبناها المجلس المصرى لتصدير العقار، برئاسة المهندس هشام شكرى، تعتمد على تنظيم عدد من المعارض العقارية بالدول العربية، لاستقطاب قرارات شراء المصريين العاملين بالخارج.



وأضاف أن القطاع العقارى لا بد أن يكون أهم القطاعات التى يتم تبنى آلية التصدير بها، خصوصًا أن عددًا كبيرًا من الدول، منها تركيا وقبرص والمملكة المتحدة، تعتمد عليه حاليًا فى جلب العملة الصعبة.



وقال المهندس ماجد حلمى، الرئيس التنفيذى لوادى دجلة للاستثمار العقارى، إن القطاع العقارى فى أمس الحاجة لمثل هذا المعرض لعكس صورة حقيقة عن جاذبيته ومعدل الربحية به، متوقعاً أنه إذا وصلت هذه المعلومات بصورة جيدة للمستثمريين الأجانب، سيعمد هؤلاء المستثمرين وبصورة فورية للاستثمار فى مصر.



وأشار إلى أنه يجب على القائمين على القطاع العقارى بدء علاج بعض الآفات التى يعانى منها، مثل بطء الإجراءات الإدارية، وسرعة إصدار القرارات الوزارية والعمل على تبسيط التعاملات الحكومية، وهو ما سيبحث عنه المستثمر الأجنبى وستلعب هذه القضايا دوراً مهما فى إقناعه بالاستثمار فى مصر من عدمه.



وشدد على أن هناك الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية التى تبحث عن ملاذ أمن للاستثمار، ولذلك يجب تفعيل الحملات الترويجية والمشاركة فى مثل هذه المعارض من أجل جذب هذه الأموال، علما بأن حجم الاستثمارات العقارية فى مصر قادر على استيعاب تلك الاستثمارات، مشيرا إلى أن الترويج للمشاريع العقارية فى الفترة الحالية يعتبر من أولويات شركات التطوير العقارى، خاصة أن الفرصة مهيأة لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق المحلية.



وشدد المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة بيتا إيجيبت للاستثمار العقارى، على وجوب تركيز وزارة الإسكان خلال الفترة القادمة على ملف تصدير العقارات، لما له من إيجابيات عديدة على سوق العقارات المصرية، بالإضافة إلى كونه أحد الروافد الهامة للعملة الصعبة.



وأوضح أنه على الشركات أيضاً زيادة تواجدها الدولى، فالمعارض الدولية تعتبر آلية تسويقية مهمة، وتعمل على تنشيط المبيعات، كما أن معرضاً مثل ميبيم يعد منصة مثالية لاستعراض التطورات التى يشهدها القطاع العقارى عالمياً.

وأوضح أن المطورين العقاريين على مستوى العالم ينتظرون المعرض لتسليط الضوء على المفاهيم الجديدة فى مجال العقارات السكنية.



وقال المهندس هشام شكرى، رئيس المجلس التصديرى العقارى، ورئيس مجموعة رؤية القابضة، إن المشاركة تمثل خطوة مهمة، موضحا أن السوق المصرية، أصبحت من الأسواق الرائدة خاصة خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى تلقى طلبات عديدة من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ترغب فى التعرف على المشروعات والفرص الاستثمارية بمصر.



وأوضح أن مشروعات البنية التحتية والمشروعات الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر تمثل عامل جذب للاستثمارات، مشيراً إلى أن حضور مسئول حكومى بارز مثل وزير الإسكان، يمنح المشاركة المصرية ثقل رسمى، ويسهم فى تسليط الضوء والترويج للمشروعات القومية، والفرص الكبرى المتاحة بالسوق المصرية، ويحفز الشركات المصرية على التواجد.



وأكد أن المشاركة فى مثل هذ المؤتمرات تصب فى مصلحة ملف تصدير العقار، الذى توليه الحكومة، والشركات المصرية اهتماما كبيرا، وتوقع أن يشهد العام المقبل جناح عرض مميز للشركات المصرية.



بدوره أشار المهندس أحمد شلبى، مستشار وزير الإسكان الأسبق، إلى أن وجود ممثلين من الحكومة المصرية فى مثل هذه المؤتمرات والمعارض الدولية، يزيد من جاذبية ومصداقية السوق المصرية عند المستثمرين الأجانب، داعياً الدولة والمطورين العقاريين بضرورة التحرك بصورة ممنهجة فى فتح أسواق جديدة، وذلك من خلال زيادة المشاركة فى المعارض العقارية الدولية الكبرى، على غرار ميبيم.



وطالب وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بضرورة منح تسهيلات للمطورين العقاريين للمشاركة فى المعارض العقارية الدولية، لدعم تسويق المشروعات العقارية، مشيرًا إلى أن القطاع العقارى كفيل بحل أزمة الدولار.



وأكد عبد الناصر طه، رئيس الاتحاد الدولى للعقارمكتب مصر « فيابسى إيجيبت »، أن معرض ميبيم العالمى استطاع أن يثبت لجميع الدوائر الاقتصادية الدولية أن القطاع العقارى مازال الأنسب لضخ الاستثمارات والأعلى ربحية، وأنه ليس كما يشاع عالمياً يشهد موجه من الركود والانهيار النسبى، لكن المشكلة تكمن فى إيجاد صيغة مشتركة ما بين ما تعرضه الشركات وما بين ما يحتاجه العملاء من حيث المساحات، وفترات وآليات السداد، والأسعار.



وقال إن المعرض يعد فرصة جيدة للغاية بالنسبة للجانب المصرى لتقديم معلومات كافية عن السوق العقارى المصرى، مشيراً إلى أن الشركات المصرية المشاركة تحمل على عاتقها مسؤلية ترك انطباع طيب عن السوق العقارى المصرى من خلال عرض منتجاتهم بأسعار مميزة، وإعلان المطورين العقاريين عن حجم المبيعات خلال العام الماضى، علاوة على إبراز ميزة العقار كمخزون للقيمة المالية، يدر عائد مادى جيد من خلال إيجاره أو بيعه.