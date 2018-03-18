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ثقافة وفنون
جيمس برايدنج يطلق النسخة العربية من كتابه سويس ميد بمصر
الأحد 18 مارس 2018 02:42 م
أمريكا 10
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أمريكا 10
المال - خاص
يزور الكاتب السويسري-الأمريكي "ر. جيمس برايدنج"، مصر، في الفترة ما بين 18 و23 مارس الجارى، لإطلاق النسخة العربية من كتابه "سويس ميد – القصة غير المروية عن سر نجاح سويسرا"، الذي يكشف العوامل التي جعلت سويسرا قادرة على المنافسة عالميًا في مجموعة واسعة من الصناعات، رغم أنها دولة تملك القليل من الموارد الطبيعية.
ونُشر كتاب "سويس ميد" أصلاً في المملكة المتحدة من قبل شركة بروفايل بوكس في عام 2013، وتُرجم إلى الفرنسية والألمانية والصينية واليابانية، وهو الآن مقدم من 50 سفارة سويسرية بجميع أنحاء العالم كهدية دبلوماسية.
ونُشرت الطبعة العربية في جنيف في نوفمبر 2017 من قبل شركة جون مكارثي للنشر مع ترجمة من الإنجليزية إلى العربية، قامت بها بسمة جويني.
والنسخة العربية من كتاب "سويس ميد" تمت برعاية شركات كريدي سويس، سيكبا، فندق بو ريفاج (جنيف)، فيكتورينوكس، وإم3 للعقارات بسويسرا.
وقال ر. جيمس برايدنج: "أنا متحمس جدا لفرصة اطلاق النسخة العربية من كتابي "سويس ميد" في مصر".
وسيزور كل من برايدنج ومكارثي القاهرة والإسكندرية خلال رحلتهم إلى مصر في القاهرة، وسيشارك برايدنج في حفل توقيع كتابه في مكتبة ديوان في حي الزمالك، وسيقدم محاضرتين حول الكتاب، واحدة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وواحدة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وفي الإسكندرية، وسيتم استضافة برايدنج ومكارثى من قبل الجمعية المصرية لشباب الأعمال.
وقال بول جارنييه، سفير سويسرا في مصر: "يتساءل الكثير من الناس كيف تمكنت سويسرا من احتلال المرتبة الأولى على مؤشر التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي على مدى السنوات التسع الماضية على التوالي، سويس ميد كتاب يسعى لإلقاء الضوء على الإجابات عن هذا السؤال، يسرنا أن نستضيف السيد برايدنج والسيد مكارثي في القاهرة والإسكندرية، حيث سيصبح كتاب "سويس ميد" متاحاً لمتحدثي اللغة العربية في مصر وجميع أنحاء العالم".
تخرج برايدنج من المعهد الدولي للتنمية الإدارية بلوزان وكلية كينيدي بجامعة هارفارد، وتم اختياره للزمالة من قبل مركز التنمية الدولية بجامعة هارفارد واحدى كليات المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ فيما يتعلق بأبحاثه، ونُشرت أعماله على نطاق واسع في الجرائد والمجلات الدولية مثل مجلة "إيكونوميست" وجريدة "فاينانشيال تايمز" وجريدة "وول ستريت جورنال"، وشغل مناصب إدارية عليا في العديد من الشركات بما في ذلك شركة برايس ووتر هاوس كوبرز وتمبلتون للاستثمار، وهو أحد مؤسسي شركة "نيسانس كابيتال"، وهي شركة استثمار سويسرية.
ويعمل برايدنج على استكمال كتابه الجديد "أصغر من أن تفشل" عن كيفية تفوق بعض البلدان الصغيرة على البلدان الكبيرة، ومن المقرر أن يتم نشر الكتاب من قبل شركة هاربر كولنز للنشر في وقت لاحق من هذا العام.
أمريكا
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