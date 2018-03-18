المستوردين تسعى لتعديل قرارات ضبط الاستيراد

حمدى النجار

دعاء حسنى



تستعد مصلحة الجمارك، اعتبارا من مطلع أبريل المقبل، لتطبيق قرار عدم الإفراج عن واردات مستلزمات الإنتاج والخامات، للمنشات الصناعية غير المسجلة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفقا لحمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية.



وكشف النجار، فى تصريحات لـ«المال»، عن عقد اجتماع بالاتحاد اليوم الأحد، بحضور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، ومسئولى وزارة المالية، لمناقشة القرارات الجديدة، ومن بينها القرار السارى بفرض ضريبة القيمة المضافة على “نولون النقل البحرى” للسلع المستوردة، بغرض بحث تأثيره على تكلفة الواردات.



كانت مصلحة الجمارك، قد أخطرت مجتمع الأعمال مطلع الشهر الجارى، بضرورة تسجيل بيانات أصحاب المنشأت الصناعية، مستوردى الخامات ومستلزمات الإنتاج، لدى الهيئة قبل 31 مارس الجارى، تلافيا لمنع دخول أى خامات أو مستلزمات إنتاج، لمنشآت غير مسجلة بعد هذا التاريخ.



وكانت وزارة المالية قد قررت فرض ضريبة قيمة مضافة على نولون النقل البحرى للصادرات والواردات، مؤخراً، ثم ألغت ضريبة النولون على الصادرات فى نوفمبر 2017، وأبقتها على الواردات .



وشدد «النجار» على أن أغلب البضائع المصرية المستوردة، يتم الاعتماد على نقلها بحريا، وفرض ضريبة يرفع كلفة الاستيراد بشكل كبير.



وفيما يتعلق بقرار الجمارك بعدم الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج غير المسجلة، أوضح أنه يهدف إلى توفيق أوضاع المصانع غير المرخصة، وليست مسجلة وفقا لاشتراطات الرقابة الصناعية، بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.



وأضاف أن القرار يلزم مصانع بئر السلم، بالتسجيل رسمياً، ولن يفرض قيودا أو يحد من الواردات بغرض الإتجار.



وتراجعت الواردات المصرية خلال 2017، بنحو 9.5 مليار دولار مقارنة بعام 2016، لتصل إلى حوالى 56.8 مليار دولار، مقابل 66.3 مليار دولار.