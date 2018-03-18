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رياضة
الأهلي ينطلق.. الخطيب يتحدث عن طموحات ناديه المستقبلية
الأحد 18 مارس 2018 02:35 م
النادى الأهلى 5
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النادى الأهلى 52
بيبو يهنئ الجماهير والأعضاء بالنجمة الرابعة ويكشف موقفه من عودة الجمهور
على المصرى:
أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، على أن ناديه هدفه الفوز بكأس دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، ثم المنافسة على بطولة العالم للأندية، خاصة بعدما حصد الأهلي برونزية مونديال الأندية قبل ذلك، مؤكداً ثقته التامة في الجهاز الفني ولاعبي الفريق لاستمرار التتويج بالبطولات المحلية والقارية.
جاء ذلك خلال احتفالية النادي الأهلي التي تقام حاليا تحت شعار "عائلة الأهلي تكرم الأساطير" و"الأهلي ينطلق" بمقر النادي بالجزيرة؛ للإعلان عن العديد من المشروعات الإنشائية بالنادي ومشروعاته المستقبلية، بجانب تكريم رموز النادي عبر تاريخه.
وقدم التهنئة لجماهير وأعضاء النادي بعد الفوز بالدوري الممتاز للمرة الأربعين والتتويج بالنجمة الرابعة، وأوضح أن جمهور الأهلي دائماً ما يكون له دور عظيم في التتويج بالبطولات، واستشهد بما فعله الجمهور وأعضاء النادي وبعض اللاعبين في مختلف الألعاب خلال مباراة الأهلي وقرطاج التونسي لسيدات الكرة الطائرة في بطولة إفريقيا التي اختتمت منافساتها في الأهلي مؤخراً.
وأكد أن الفريق التونسي كان مُتقدما على الأهلي في الشوط الثاني من المباراة، لكن بفضل دعم الجمهور المتواجد بالصالة المُغطاة للأهلي نجحت لاعبات الأهلي في تحويل التأخر إلى تقدم، وحسم الشوط الثاني قبل أن يتوجن باللقب في النهائي بالفوز 3/صفر.
وفى سياق أخر، قال الخطيب إن المجلس الحالي عمل بقوة خلال الفترة الماضية على عودة الجمهور إلى المدرجات، وأنه اجتمع أكثر من عشر مرات مع مسؤولين، ووصل إلى خطط واتفاقات حول طريقة عودة الجمهور إلى المدرجات حتى جاءت الواقعة الأخيرة في مباراة مونانا الجابوني، ورفض الخطيب واقعة مباراة مونانا تماما، مؤكدا أنه لن يسمح باندساس أفراد بين جمهور الأهلي؛ من أجل إفساد العلاقة بين الجمهور والنادي.
رياضة
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