الأهلى يروج قرض بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح بتروتريد

صندوق البنك الأهلى

محمد سالم



يروج البنك الأهلى المصرى، لتمويل بقيمة 5 مليارات جنيه، لصالح شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد»، تعتمد عليه فى مقابلة التزامات مالية مستحقة للهيئة العامة للبترول.



وقالت مصادر لـ «المال»، إن الشركة طلبت فى البداية الحصول على تمويل بقيمة 2.5 مليار، ثم ضاعفته إلى 5 مليارات جنيه، وأنها ترغب فى الحصول عليه فى أقرب وقت ممكن.

وأضافت أن الأجل الزمنى لم يتحدد بعد، ويمكن أن يتراوح بين 5 و7 سنوات،

مشيرة إلى أن المشاركة فى التمويل قد تقتصر على تحالف مصرفى يضم 11 بنكًا، تولى توفير قرضاُ للشركة العام قبل الماضى، بقيمة 5 مليارات جنيه أيضاً.



وشمل التحالف المشار إليه بنوك: الأهلى، مصر، العربى الأفريقى الدولى، القاهرة، أبو ظبى الوطنى، الإمارات دبى، العربى، عوده – مصر، المصرى الخليجى، التجارى وفا والاتحاد الوطنى.



ونشط قطاع البترول مؤخرا، فى الحصول على تمويلات من السوقين المحلية والخارجية، لمقابلة توسعاته، والمساهمة فى تدبير الاحتياجات من الطاقة، ووقعت الهيئة العامة للبترول قبل شهر، تمويل بقيمة 550 مليون دولار من بنوك: الأهلى، مصر، القاهرة، والتجارى الدولى، كما حصلت بنهاية ديسمبر الماضى على تمويل بقيمة 661 مليون دولار، من تحالف مصرفى دولى بقيادة البنك الإسلامى للتنمية، وجددت تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه مع بنك الكويت الوطنى - مصر.



يأتى توسع الهيئة فى الاقتراض عقب التزام البنك المركزى المصرى، بقصر استخدام الاحتياطى الأجنبى الذى يتولى إدارته على مدفوعات الدين الخارجى فقط.

وتأسست «بتروتريد» فى يوليو 2001، بهدف تحصيل وتوريد مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والشركات الأخرى العاملة فى مجال الغاز الطبيعى، عن استهلاك الغاز، ولها فى ذلك قراءة عدادات المستهلكين، وإصدار الفواتير.



ويتوزع ملكية «بتروتريد» بواقع %25 حصة متساوية، لكل من الشركة القابضة للغازات الطبيعية «جاسكو»، والمصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن «تاون جاس»، وشركة غاز مصر، وصندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول.