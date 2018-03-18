الأهلي ينطلق.. الخطيب يشكر المجلس السابق والجمعية العمومية

الإدارة محترفة نجحت فى تنمية الموارد ولا أحد يتخطى دوره





كشف عن جلسته الوحيدة مع لاعبي الكرة ومكاسب ناديه من بطولة الطائرة

على المصرى:

تقدم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بالشكر إلى مجلس إدارة النادي السابق برئاسة المهندس محمود طاهر على مجهودهم، خلال احتفالية النادي التي تقام حاليا تحت شعار "عائلة الأهلي تكرم الأساطير" و"الأهلي ينطلق"؛ للإعلان عن العديد من المشروعات الإنشائية بالنادي ومشروعاته المستقبلية بجانب تكريم رموز النادي عبر تاريخه في كل الألعاب.

وأكد الخطيب أن مجالس إدارات الأهلي تتواصل في خدمة النادي وكل مجلس كان له دور وخطوة مهمة في النجاحات التي يحققها الأهلي، وأضاف أن هذا التواصل بين مجالس الإدارات يوضح مدى عظمة النادي الأهلي، مؤكدا أنها السلسلة الذهبية التي ينفرد بها الأهلي عن مختلف الأندية بتاريخه ومبادئه وعطائه وإخلاص أبنائه، وأن كل إنسان يعمل داخل النادي الأهلي ينسى ذاته ويتفانى في أداء واجبه.

وأوضح أن مجلس إدارة النادي الأهلي منذ انتخابه يعمل بجد واجتهاد ويقطع خطوات واسعة لخدمة الأعضاء، وهم مجموعة من الشباب الطموح، وكل واحد منهم يبذل كل ما في وسعه وطاقته لخدمة النادي، ولهذا أود أن أشكرهم أيضا عن الفترة الماضية.

واستهل الخطيب، وقائع المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة، بتوجيه الشكر للحضور وللجمعية العمومية، ولأعضاء مجلس إدارة النادي، قائلا: "هذا المشهد الذي أراه اليوم لو شاهده العالم، لعرف مدى قيمة وعظمة النادي الأهلي التي ستسمر على مر العصور، وأن أعضاء الجمعية العمومية للأهلي يستحقون كل شكر وتقدير لتحملهم مشقة يوم الانتخابات الذي لم يكن منظما للتخفيف عنهم وسط هذا الحضور الكبير، لكنهم رغم كل المعاناة حرصوا على الحضور، وتمسكوا بالإدلاء بأصواتهم لدرجة أنه في بعض الفترات شعرت بالخجل من كم المعاناة التي تحملها أعضاء الجمعية العمومية.

وأوضح أن مجلس إدارة النادي الأهلي لا يتواصل بشكل مستمر مع الإعلام؛ لأن هناك قنوات شرعية في الإدلاء بالتصريحات فهناك متحدث رسمي لمجلس الإدارة، ومدير للكرة يتحدث عن الفريق الأول، بالإضافة إلى مدير النشاط الرياضي المختص بكل ما يتعلق بالألعاب الأخرى في النادي، وعندما يستدعي الأمر تحدث أحد أعضاء مجلس الإدارة يكون ذلك بالاتفاق الكامل مع المجلس لتوضيح رؤية معينة تخص المجلس.

ووجه الخطيب، عتابا لبعض محبي وجماهير النادي الأهلي التي دخلت في مشاحنات أو اية خلافات تفت من وحدة صف الجماهير والمحبين للنادي الأهلي، وطالب رئيس النادي الأهلي بضرورة أن تتوحد جماهير النادي الأهلي من محبين وأعضاء جمعية عمومية على مبادئ وقيم النادي التي تمنع الانقسام والخلاف مع أي شخص خارج جدران وإطار مبادئ النادي.

وأكد أن الخلافات في وجهات النظر والتأييد والرفض لسياسة عمل أو أية قرارات تخص إدارة النادي يجب ألا تصل إلى حد المشاحنات أو الخلافات بين أبناء النادي مهما كان توجههم، وأنه متابع جيد لكل ردود فعل الجماهير والمحبين للنادي الأهلي في كل مكان ويتمنى أن يتوحد الجميع تحت شعار تأييد ودعم النادي الأهلي، وأن يقتصر أي خلاف على وجهات النظر فقط وبعيدا عن أية اختلافات شخصية.

وقال رئيس الأهلي، إنه كانت لديه معلومات بشأن رصيد النادي قبل انتخاب مجلسه، وعلى أساس هذا الأمر وضع أحلامه وطموحاته في تنفيذ فقرات برنامج عائلة الأهلي، ولكن عند تسلم المسئولية رسميًا، وجدنا أن رصيد النادي الأهلي بالتقريب 49 مليون جنيه، وبالطبع أشكر المجلس السابق على هذا الأمر، ولكن الأسعار الآن ارتفعت بشدة سواء على صعيد المرتبات أو أسعار الملابس وبالطبع الرصيد الذى وجدناه لا يكفي الأهلي إلا في حدود شهرين.

وأوضح الخطيب: "الأهلي يصرف في الشهر ما يقرب من 17.5 مليون جنيه بين رواتب العاملين والموظفين واللاعبين وغيرها من الإنفاقات، وبالتالي ما وجدناه لم يكف للإنفاق على كل شيء، ومن ثم بدأنا في خطوة البحث عن تنمية موارد النادي الأهلي، وهنا جاء دور أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي في عملية تنمية موارد النادي وأعضاء الجمعية العمومية يجب أن يفخروا بأعضاء المجلس الحالي، بل وكل أعضاء مجلس إدارات الأهلي السابقة".

وأضاف: أشكر بالطبع الدكتور أحمد شوقي مراقب الحسابات بالنادي الأهلي الذى قدم لنا تقريرا ماليا شاملا وكاملا يشمل كل شيء من 1 يناير وحتى 30 نوفمبر 2017 موعد انتخابات النادي، وأوضح أن مجلس إدارة الأهلي وضع خطة لزيادة موارد النادي تقوم على عدة بنود يأتي في مقدمتها تجديد اشتراكات النادي، خاصة أن الأهلي دائمًا وأبدًا غنى بأعضائه.

وأشار: أقدمنا على خطة أخرى، وهى فتح الباب للعضويات الجديدة في فرع الشيخ زايد، وتم إنشاء لجنة لهذا الأمر ومهم جدًا أن يكون هناك فكر تستعين به، ولكن يجب أن يكون في التوقيت المناسب، ومن ثم جاء توقيت فتح باب العضويات الجديدة، خاصة أنه ليس من المفترض أن يتم فتحه في أي توقيت في السنة، ولكن ذلك يتم وفقًا لمعايير ومعطيات على إثرها اتخذنا خطوة فتح باب العضويات الجديدة.

وأوضح: اتخذنا خطوة ثالثة في خطة تنمية موارد النادي الأهلي من خلال إعارات لاعبي فريق الكرة بجانب المشاركة في بعض المباريات الودية التي تم وضع تسعيرة تليق باسم وسمعة النادي الأهلي؛ الأول في مصر والقارة الإفريقية التي تم الحصول عليها وقمنا بزيادتها أيضًا.

وأشار : ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد يضعون تسعيرة تقترب من المليون و200 الف دولار على سبيل المثال، وبالطبع لن نضع هذا الرقم، ولكننا وضعنا رقمًا يليق باسم ومكانة وعراقة النادي الأهلي محليًا وإفريقيًا، أمر أخر اتجهنا إليه أيضًا وهو استضافة البطولات وهو الأمر الذي يمنحنا مكاسب مادية وأدبية أيضا، كما أنه خطوة في طريق إعداد الكوادر القادرة على تنفيذ هذا الأمر بنجاح، وهو ما حدث في بطولة إفريقيا للطائرة سيدات التي نجحا في تنظيمها بكفاءة ثنائي المجلس الشاب محمد الجارحي ومحمد الدماطي.

وقال الخطيب، إن المجلس عمل من اليوم الأول على تحويل النادي إلى إدارة محترفة، وأن الاحتراف يعني أن كل عضو مجلس إدارة وكل مدير يدرك أن له دور محدد لا يجب أن يتخطاه، مشيرا إلى أنه فور تولي المجلس الحالي للمسؤولية وجد بعض التداخل في الأدوار بين الأعضاء والمديرين، لذلك سارع في تطبيق الاحتراف في الإدارة.

وكشف رئيس الأهلي، عن رسالته لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في الاجتماع الوحيد له الذي جمعه باللاعبين والجهاز الفني منذ توليه مهمة رئاسة مجلس إدارة النادي، قائلا: "لدينا ثقة كبيرة جدا فيكم وفي إمكانياتكم.. فأنتم الأفضل في مصر وإفريقيا كلاعبين وجهاز فني، ودورنا كمجلس إدارة ولجنة كرة هو توفير الدعم لكم، وأن السبب في بحث ملف الإعارات للاعبين في يناير الماضي جاء لسببين أولهما كان رؤيته بوجود 36 لاعبا بقائمة الفريق، وهو أمر صعب فنيا، بالإضافة إلى بحثه الاستفادة المادية من هذا الكم من اللاعبين، مشددا على أن دعم فريق الكرة فنيا ومعنويا هو أحد مهام مجلس الإدارة ولجنة الكرة التي لا تتوقف، ولكن وفقا لرؤية تخدم مصلحة الفريق وأهدافه.

وقال الخطيب، إن جماهير النادي التي حرصت على حضور نهائي بطولة إفريقيا للطائرة "سيدات" كانت من أهم مكاسب نجاح البطولة، وجماهير الأهلي كانت مثالية للغاية وضربت نموذجا رائعا في دعم الفريق وتحديدًا في مباراة النهائي، وأوضح أن الأداء تراجع في الشوط الثاني والفريق التونسي تفوق في بعض فتراته، ولكن دعم الجماهير لعب دورا رئيسيا في إعادة الفريق لتحقيق المكسب والفوز بالشوط وقطع خطوة مهمة في المباراة.



