محللون: سهم القلعة قيد التقييم.. وتوقعات بصعود جديد

سهم

المال - خاص



توقع محللون بسوق المال، أن يشهد سهم القلعة للاستشارات المالية ارتفاعات جديدة الفترة المقبلة، بدعم شركة طاقة عربية، مع اتجاهها لجني أرباح تحرير سعر الطاقة، وبدء العمليات التشغيلية للشركة المصرية لتكرير البترول مطلع العام المقبل.



وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن سهم القلعة سيتجه صوب مستويات 1.95 جنيه هذا الأسبوع، مقارنة بـ 1.7 جنيه الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أن أعلى مستوى للسهم بجلسة اليوم الأحد عند 1.85 جنيه.



وجاء سهم القلعة الأسبوع المنقضي في صدارة الأسهم الأنشط من حيث كمية التداولات، بواقع 394.8 مليون سهم، بقيمة تداولات 653.4 مليون جنيه.



وخلال تداولات 11 مارس الجاري، سجل السهم أعلى مستوياته في عامين بنسبة 3.31%.



وقال تقرير عن بنك استثمار فاروس، إن السهم يخضع لعملية إعادة تقييم بدعم العوامل المذكورة سابقا، مقدرًا قيمته العادلة بـ1.5 جنيه، وسط توصية محايدة.



كان الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجموعة القعلة، قال في تصريحات سابقة، إنه تم تنفيذ 96.5% من مشروع الشركة المصرية للتكرير، وتعتزم المجموعة الانتهاء منه بحلول يونيو المقبل، بإجمالي استثمارات 4.2 مليار دولار.



ومن المقرر أن يسهم المشروع فى تقليل استيراد مصر للمنتجات البترولية، وستبلغ قيمة الإنتاج السنوية 3 مليارات دولار.



وتعمل أن شركة طاقة عربية في مجالات توزيع الغاز (المنشآت السكنية والمشروعات الصناعية والتجارية)، وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتسويق المنتجات البترولية.