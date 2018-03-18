قطع مياه الشرب عن القناطر الخيرية.. غدًا

محطة المياه

المال - خاص



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، من الساعة العاشرة مساء الإثنين -الموافق 19/3/2018- وحتى الرابعة من فجر الثلاثاء - الموافق 20/3/2018- لأعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور.



وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.



وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن (125).