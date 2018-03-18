إسماعيل يضع حجر أساس منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة

شريف إسماعيل صورة جديدة

بدور إبراهيم:



وضع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حجر الأساس لمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الوزراء، والشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي، وزير الإسكان بسلطنة عمان، الذي يزور القاهرة حالياً، والسفير العماني بمصر، واللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والسفير الصينى بالقاهرة، ومسئولى شركة ( cscec ) الصينية، المنفذة للمشروع، وهى أكبر شركات المقاولات بالعالم.



وقال المهندس شريف إسماعيل: إن هذا الاحتفال يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والرئيس الصينى xi jinping، مشيداً بهذا المشروع الضخم، الذى يتبع وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفذه الشركة الصينية، بالتعاون مع شركات المقاولات المصرية، حيث يُعد هذا المشروع، الذى يتم من خلاله تنفيذ 20 برجاً باستخدامات متنوعة، نقلة حضارية كبرى، علاوة على ما سيوفره من الآلاف من فرص العمل.



وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات: سكنى، إدارى، تجارى، خدمات، ومنها أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً.



وأضاف الوزير: شرف كبير لنا إطلاق هذا المشروع، الذي يُعد أحد أكبر المشروعات المشتركة بين مصر والصين، مؤكداً أن مصر تدخل حالياً عصر المدن العالمية، التي تنافس بقوة المدن الكبرى، ولها منطقة أعمال مركزية على أعلى مستوى من التنفيذ.



وقال الدكتور مصطفى مدبولى: لدينا اهتمام بالمسطحات الخضراء داخل المشروع، وتوفير أكبر قدر من الجراجات تحت الأرض، موضحاً أن هناك 22 مكتباً استشارياً، من أكبر المكاتب العالمية، تعمل بالمشروع.



وأوضح أن هذه المشروعات عادة يتم تنفيذها في 7 – 8 سنوات، ولكن هذا المشروع سيتم تنفيذه في نحو 3 سنوات، وهو يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم توفير كل الخدمات بالمشروع، بجانب توفير أسس المدن الذكية والمستدامة.



وأشار وزير الإسكان إلى أن استثمارات هذا المشروع تقدر بنحو 3 مليارات دولار، بقرض صينى، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، دفعة مقدمة، والـ85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء، ثم السداد بعد ذلك على 10 سنوات.



وقال الوزير: إجمالي مساحة المشروع: مليون و710 آلاف م2، حيث يقع على مساحة 195 فدانا، ويضم: منطقة الأعمال المركزية الشرقية – المرحلة الأولى – 520 ألف م2، بينما يبلغ إجمالي مساحة الأبراج: مليون و15 ألف م2، وإجمالي مساحة التجاري والخدمات: 230 ألف م2، وإجمالي المساحة المبنية فوق الأرض: مليون و245 ألف م2، وإجمالي المساحة المبنية تحت الأرض: 465 ألف م2.



وتوجه الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر لرئيس الوزراء، معبراً عن فخره كفرد في هذه الحكومة، التي تعمل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وخلال الاحتفال بوضع حجر الأساس، تم عرض التصميمات المبدئية للأبراج التى سيتم تنفيذها، وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه جار الانتهاء من التصميمات التفصيلية النهائية، والشركة الصينية تسلمت أرض المشروع، وستبدأ العمل على الفور، بالتعاون مع شركات المقاولات المصرية، التى اتفقت معها.