السيسي يستقبل رئيس السودان.. غدًا

عبد الفتاح السيسي

المال - خاص



صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيستقبل -غدًا الإثنين- عمر البشير نظيره السوداني، خلال زيارته إلى مصر.



تأتي الزيارة لمواصلة التشاور بين الرئيسين، وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين في كافة المجالات، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والسوداني الشقيقين.