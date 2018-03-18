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سيـــاســة
السيسي يستقبل رئيس السودان.. غدًا
الأحد 18 مارس 2018 11:46 ص
عبد الفتاح السيسي
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«السيسي».. كلمة السر في جذب الاستثمارات الخليجية
عبد الفتاح السيسي
المال - خاص
صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيستقبل -غدًا الإثنين- عمر البشير نظيره السوداني، خلال زيارته إلى مصر.
تأتي الزيارة لمواصلة التشاور بين الرئيسين، وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين في كافة المجالات، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والسوداني الشقيقين.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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