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بورصة وشركات
إم.إم جروب تستحوذ على 3 شركات تابعة للتركي القابضة
الأحد 18 مارس 2018 11:43 ص
إم إم جروب
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إم إم جروب
مصطفى طلعت
وقعت "إم.إم" جروب للصناعة والتجارة العالمية، خطاب نوايا للاستحواذ على 3 شركات تابعة لمجموعة "التركي القابضة" السعودية، المتخصصة في مجال الاستثمار والتطوير.
وذكرت "إم إم جروب" في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الأحد، أن الشركات المقرر الاستحواذ عليها تشمل اتصالات الدولية مصر و"يو ار سي" لتجارة التجزئة والصيانة، و"دي تي ار" للتجارة.
وأوضحت الشركة أنه حال اتمام الاتفاقية سترتفع ملكيتها في شركة تطوير نظم البرمج والدفع الإلكتروني "مصاري" إلى 20.7% بدلاً من 10.6%، كما ستضيف الصفقة ما يزيد عن 6.5 ألف نقطة بيع مباشرة إلى شبكة "إم إم جروب"، و15 منفذاً لصيانة العديد من العلامات التجارية.
وفي تعليق له على الصفقة، قال خالد محمود، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إم إم جروب"، إن الشركتين ستكون قادرتان على تقديم قيمة أفضل وتجزبة شاملة متميزة للمستهلك في مصر من خلال تشكيلة أفضل، واختيارات أوسع للمنتجات من جانب أسعار وخدمات أكثر قدرة على المنافسة.
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