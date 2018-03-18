دمياط لتداول الحاويات تطرح ممارسة لتعميق الغاطس

دمياط للحاويات

أعلنت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة- إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى- عن طرح ممارسة بين الشركات المتخصصة لتعميق أرصفتها وتدعيمها.



قال محمد سعد زغلول، رئيس مجلس إدارة الشركة، والعضو المنتدب، إن الممارسة طرحت على 5 شركات فقط، التى تأهلت فنيا خلال الطرح الذى قامت به الشركة فى 2012.



أكد أن الشركات التى كانت تنافست على المشروع، أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وتحالف يضم المقاولون العرب، وبتروجت، والنصر للمبانى والإنشاءات “إيجيكو”، والنيل للإنشاءات، والطرق التابعة لوزارة النقل، وإندرجون اليونانية.



لفت إلى أنه من المتوقع ترسية المشروع خلال شهرين من الآن، بتكلفة تتخطى 650 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن تدعيم الأرصفة الخاصة بالشركة، حتى يمكن تعميق الغاطس أمامها ليصل إلى 17 م، الذى يصل حاليا إلى 13.20 م، ما يمكن الشركة من استقبال الأجيال الحديثة من السفن، التى تصل إلى طاقة 22 ألف حاوية، بعد أن كانت 11 ألفًا منذ 4 أعوام.



من المقرر أن يكون المشروع على 3 مراحل، ولن تستغل المرحلة الأولى أثناء عمليات التنفيذ، وفور الانتهاء من افتتاحها للعمل، والبدء فى تطوير المرحلة الثانية.



اتفقت الشركة مع هيئة الميناء على استغلال رصيفى 5 و6 المتأخمة لأرصفة الشركة، خلال عملية تطوير الرصيف حتى لا يحدث تكدس للسفن.



تابع زغلول أن الشركة تستعد لزيادة سعة تخزين الحاويات الثلاجة من 1850 حاوية، إلى 2500 حاوية، نهاية العام الجارى 2018 بتكلفة 40 مليون جنيه.



أوضح أن دمياط لتداول الحاويات كانت تتداول فى العام المالى 2009 / 2010 قرابة 1.3 مليون حاوية، إلا أنه حدث الانخفاض فى المعدلات بسبب زيادة حجم سفن الحاويات، وبالتالى الغاطس الخاص بها فى الوقت الذى تواجه فيه الشركة ثبات فى أعماقها، فانخفضت الإنتاجية إلى 700 ألف حاوية بعد تلك الفترة.



أشار إلى أنه منذ 2014 زاد التداول إلى 800 ألف حاوية، ثم مليون حاوية بعد أن قامت هيئة الميناء بتعميق الممر الملاحى للميناء، حتى وصل خلال العام الماضى 2017 إلى 1.26 مليون حاوية، متوقعا أن تتجاوز الشركة معدلات 1.32 مليون حاوية، نهاية العام المالى الجارى خلال يونيه المقبل.



أعلنت هيئة ميناء دمياط، عن قيامها بتنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التعميق، التى أوصلت العمق إلى 16 م منذ عامين، كان من المقرر أن يصل التعميق إلى 18 م، إلا أنه حسب مصادر بهيئة الميناء فمن المقرر أن يربط التعميق بمشروع محطة الحاويات الثانية، التى تقوم الهيئة حاليا بتأسيس شركة لتنفيذه.



انتهت شركة الحلول المتكاملة التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، من أعمال ميكنة شركة دمياط لتداول الحاويات بالكامل، علاوة على إجراءات الربط التكنولوجى مع هيئة ميناء دمياط.



أنشأت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع سنة 1986م، وبدأت التعامل مع كبرى الخطوط الملاحية المنظمة 1990، حققت نجاحا مشهودا لتصبح أهم محطات الحاويات فى البحر المتوسط فى فترة التسعينات.



ويتوزع هيكل رأس مالها، بواقع 42% للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نسبة % 42 من الأسهم وهيئة ميناء دمياط نسبة %25، وشركة القناة للتوكيلات الملاحية نسبة %20، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع نسبة %3، بينما يساهم القطاع الخاص والأفراد بنسبة %3 من رأس مال الشركة.