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الإسكندرية
تخصيص 100 منحة بأكاديمية العلوم والتكنولوجيا لأبناء شهداء الجيش
الأحد 18 مارس 2018 11:37 ص
محمد أبو العينين
أخر الأخبار
محمد أبو العينين
معتز محمود
أعلن محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، الرئيس الشرفى للبرلمان الأورومتوسطى، عن تخصيص 100 منحة دراسية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لأبناء شهداء الجيش والشرطة.
وأضاف أبوالعينين، خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات "مارلوج 7"، المنعقد خلال الفترة من (الأحد 18- الثلاثاء 20 مارس الجارى) الذى ينظمه مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى، ومعهد تدريب الموانئ التابعين للأكاديمية، بالتعاون مع مؤسسة ميناء مارسليا، وهيئة قناة السويس.
ويهدف "مارلوج 7" إلى إيجاد إستراتيجيات وحلول مبتكرة لتطوير الموانئ والخدمات اللوجيستية، وإدارة سلسلة الإمداد والتنمية البشرية فى الصناعة والاتجاهات الحديثة فى تكنولوجيا المعلومات فى الموانئ واللوجيستيات، والعديد من الجوانب المتعلقة بمستقبل صناعة النقل البحرى.
ويصاحب المؤتمر المعرض الدولى السنوى للمعدات والخدمات البحرية للشركات المحلية والعالمية العاملة فى مجال خدمات الموانئ والنقل البحرى ونظم المعلومات والحاسبات.
ويعتبر معرض المعدات والخدمات البحرية أحد أكبر المعارض المتخصصة فى مجال النشاط البحرى فى مصر وعلى مستوى الدول العربية، ما يتيح الفرصة لعرض المستجدات فى تكنولوجيا حديثة مستخدمة، فى مجال صناعة النقل البحرى والموانئ للشركات والهيئات والمؤسسات العالمية العاملة فى هذا المجال.
النقل البحري
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