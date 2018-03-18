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نقل وملاحة
320 مليون جنيه من قناة السويس لدعم الإنشاءات البحرية
الأحد 18 مارس 2018 11:32 ص
حركة الملاحة بقناة السويس
أخر الأخبار
حركة الملاحة بقناة السويس
كشف حاتم سليم، رئيس شركة القناة للإنشاءات البحرية، عن تلقى 320 مليون جنيه من هيئة قناة السويس، لتطوير وتعميق الأرصفة التى تديرها الشركة.
ذكر سليم، أنه من المتوقع إضافة ما يقرب 6 آلاف متر مربع، أرصفة جديدة للقناة للإنشاءات، لزيادة الطاقة الاستعابية للشركة، بخلاف استغلال 2500 م، كانت مخصصة للقطاع الخاص بنظام حق الانتفاع.
قال سليم، إنه جار إعادة ترخيص موقع الشركة بمدينة الحوامدية، فى محافظة الجيزة، لاستئناف نشاط إصلاح وبناء الوحدات النهرية، بعد توقف دام عدة أعوام نتيجة ركود الطلب على الوحدات النهرية خلال الأعوام الماضية.
تمتلك الشركة فى موقع الحوامدية أحواض لرفع الوحدات البحرية، بغرض أعمال البناء من الصنادل، والمطاعم السياحية النيلية، والوحدات السياحية العائمة، مضيفاً أن إعادة استغلال الورش يأتى ضمن اهتمامات وزارة النقل، بتفعيل منظومة النقل النهرى من دمياط وحتى أسوان.
توقع سليم، أن تتعاقد الشركة على أعمال بقيمة 100 مليون جنيه، خلال العام المالى المقبل، مقارنة 35 مليون جنيه العام المالى الجارى، لفت إلى أن تلك الأعمال مدعومة بعقد تصنيع 4 لنشات طراز بحار، لصالح إدارة التحركات بهيئة قناة السويس، بتكلفه 80 مليون جنيه.
قناة السويس
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