النقل البحري تسند تطوير بنك المعلومات إلى الحلول المتكاملة

نبيل فرج

الوزارة تنتهى من ميكنة موانى «الأحمر» ودمياط والإسكندرية



طالبت شركات الملاحة بضرورة تفعيل التوقيع الإلكتروني داخل الموانئ بعد الانتهاء من خطة ميكنة تلك الموانئ بما يساهم في سرعة تطوير وانجاز الاجراءات وتكرار نموذج وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مركز خدمات الاستثمار.



بدأت وزارة النقل عمليات تطوير بنك المعلومات التابع لها وفق أشرف رمزي، مدير التطوير بشركة الحلول المتكاملة، الذى كشف أن قطاع النقل البحري التابع للوزارة أسند مشروع تشغيل وصيانة تطبيقات بنك المعلومات التابع لها لشركة الحلول المتكامله للموانئ التابعة لوزارتي النقل والاتصالات.



وأضاف أن شركته تدرس تطوير أداء بنك معلومات قطاع النقل البحري المصري للوفاء بالاحتياجات المتزايدة لبيانات صناعة النقل البحري لمتخذي القرار والمشاركين والمهتمين بها، وكذلك لمواكبة التطور التكنولوجي السريع في هذا المجال.



وأوضح رمزى أن الشركة انتهت من ميكنة الإجراءات التي تحكم عمل الموانئ المحلية والعربية مثل موانئ الإسكندرية ودمياط وسفاجا ونويبع والغردقة وبورتوفيق والزيتيات وموانئ البحر الأحمر بجانب ميناء الأدبية.



وطالب رمزى وزارة النقل بضرورة الاستعانة بشركات الميكنة المصرية والخبرات المحلية بدلاً من التعاقد مع شركات أجنبية تستنزف العملة الصعبة، لافتا إلى أن شركته نجحت في تطوير برنامج إلكترونى معلوماتى مميز “سوفت وير”، وتمت الاستعانة به وتطبيقه في العديد من الدول مثل ليبيا.



ولفت إلى أن تطبيق نظم الميكنة بالموانئ المصرية يؤدى إلى توفير العديد من البيانات المتعلقة بالسفن والبضائع، بصورة لحظية ودقيقة لمتخذي القرار ولدعم عمليات التشغيل بالموانئ، ويدعم سرعة ودقة إصدار الفواتير المستحقة لهيئات الموانئ، ما كان له مردود ايجابي كبير على إيرادات الموانئ المصرية، وكذلك دعم مطالبة التوكيلات الملاحية لمستحقاتها من الخطوط الملاحية العالمية.



وطالب رمزى الحكومة بوضع الإطار التنظيمي والغطاء اللائحي والتشريعي الذي يسمح بالاعتماد الكلي على البيانات الإلكترونية والاستغناء عن البيانات والمستندات الورقية، تمهيداً للانتقال لمرحلة تطبيق الشباك الواحد، في التعاملات داخل الموانئ.



وأوضح رمزى أن هيئات الموانى المستفيد الأكبر من وجود هذه البنية المعلوماتية متكاملة، وتطبيق نظم الميكنة بالموانئ المصرية.



وكشف الدكتور نبيل فرج المستشار القانوني لغرف الملاحة العربية، أن قانون التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004 لا يطبق في مصر ويتطلب لتطبيقه التعامل بالمستندات والوثائق الإلكترونية، وأهمها سند الشحن، وباقى المستندات البحرية والجمركية، وهو يحتاج فقط لإصدار لائحة لتنظيمه والعمل به بما يسمح بتبادل المعلومات إلكترونيا والاعتراف بالوثائق والمستندات عبر البريد الإلكترونى ويحتاج أيضا إلى إقرار خطوات تنفيذية داخلية داخل الجهات الحكومية.



وقال إن تداخل استخدام النظام الورقى مع الإلكترونى أبرز المعوقات التي تواجه تنفيذ الربط الإلكترونى في الموانء المصرية، بالإضافة إلى عدم وجود إرادة قوية لدى الجهات التنفيذية لمنع التداول الورقى للمعلومات والذى يعد الخطوة الأولى لتطبيق منظومة الشباك الواحد وهو ما تنبهت وبدأت وزارة الاستثمار في انتهاجه مؤخرا.



وطالب فرج مجلس النواب بتفعيل قانون التوقيع الالكترونى والاعتراف بالمستندات والمحررات الالكترونية سواء أمام القضاء أو بين الجهات الحكومية بما يتوافق مع طبيعة العصر، مؤكدا أن الموانى الذكية تتطلب وجوب الربط الإلكترونى البحرى بين الموانى والجمارك والوزارات المعنيه بالرقابه فيها أو ذات الصلة.



ويرى الدكتور محمد العشرى، الخبير الملاحي، أن وزارة النقل واقتصادية قناة السويس عليها أن تبدأ في تطبيق علم إدارة المعرفة بالموانئ التابعة لها ويعتمد نجاح التطبيق على استخدام نظام آى تى لتبادل البيانات إلكترونيا بين الهيئات المختلفة، وبالتالي توحيد المحاسبة المالية.