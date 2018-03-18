EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
مصر تشارك بالمعرض الكندي للسياحة والإجازات
الأحد 18 مارس 2018 11:21 ص
وزيرة السياحة
أخر الأخبار
وزيرة السياحة
المال - خاص
أجرى معتز زهران، السفير المصري في كندا، زيارة للجناح المصري لهيئة تنشيط السياحة، المشارك في المعرض الكندي السنوي للسياحة والإجازات، المقام في العاصمة الكندية أوتاوا يومي 17 و18 مارس 2018.
وبدت المشاركة المصرية في المعرض هذا العام على مستوى عالي من التميز مما لاقى استحسانًا كبيرًا من قبل رواد المعرض من الجمهور المصري والكندي الزائر، نظراً لما يتضمنه من لوحات ترويجية مبهرة للسياحة في مصر والنشرات والكتيبات السياحية التي يتم توزيعها في إطار خطة الدولة لتشجيع السياحة القادمة من كندا خلال الفترة المقبلة.
وتستضيف العاصمة الكندية المشاركة المصرية في هذا المعرض بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية بالخارج أيام 16 و17 و18 الجاري، بمقر السفارة المصرية في أوتاوا، ما أسهم في خلق تظاهرة انتخابية وسياحية تتغنى باسم مصر في كندا وتساهم في المزيد من الترويج للرؤية المستقبلية الإيجابية.
السياحة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا