مصر تشارك بالمعرض الكندي للسياحة والإجازات

وزيرة السياحة

المال - خاص



أجرى معتز زهران، السفير المصري في كندا، زيارة للجناح المصري لهيئة تنشيط السياحة، المشارك في المعرض الكندي السنوي للسياحة والإجازات، المقام في العاصمة الكندية أوتاوا يومي 17 و18 مارس 2018.



وبدت المشاركة المصرية في المعرض هذا العام على مستوى عالي من التميز مما لاقى استحسانًا كبيرًا من قبل رواد المعرض من الجمهور المصري والكندي الزائر، نظراً لما يتضمنه من لوحات ترويجية مبهرة للسياحة في مصر والنشرات والكتيبات السياحية التي يتم توزيعها في إطار خطة الدولة لتشجيع السياحة القادمة من كندا خلال الفترة المقبلة.



وتستضيف العاصمة الكندية المشاركة المصرية في هذا المعرض بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية بالخارج أيام 16 و17 و18 الجاري، بمقر السفارة المصرية في أوتاوا، ما أسهم في خلق تظاهرة انتخابية وسياحية تتغنى باسم مصر في كندا وتساهم في المزيد من الترويج للرؤية المستقبلية الإيجابية.