250 مليون دولار للميكنة الإلكترونية لموانئ الهيئة الاقتصادية

اللواء عبدالقادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس

أمانى العزازى



تدرس الهيئة الاقتصادية لمنطقة لقناة السويس تنفيذ مشروع متكامل للميكنة والإدارة الإلكترونية خلال العام المالى المقبل، بتكلفة 250 مليون دولار.



يستهدف المشروع ربط الموانئ الست التابعة لها بالمناطق اللوجستية والصناعية، وتوفير خدمات تكنولوجيا المعلومات للمستثمرين، وذلك وفقا للواء عبدالقادر درويش نائب رئيس الهيئة.



وتؤكد غرف الملاحة المحلية والدولية أن الابتكار والتطور التكنولوجى سيلعب دورًا رئيسيًّا فى مجال النقل البحرى الفترة المقبلة، وبالتالى أصبح التطوير التكنولوجى للموانئ ضرورة.



وأضاف درويش لـ»المال» أن الهيئة تسير بسرعة فى عمليات التطوير، وأن معدلات تنفيذ أعمال البنية الأساسية بشرق بورسعيد تعمل بشكل جيد بالتزامن مع الانتهاء من أعمال بناء الأرصفة البحرية، والمنطقة الصناعية.



ولفت إلى حرص الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة استكمال أعمال البنية الأساسية بمنطقة شرق بورسعيد، وتوفير كل المرافق اللازمة لعمل المستثمر، تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروعات التى تم التعاقد عليها.



وقال إن الهيئة اتفقت مع شركة سينا غاز المتعاقدة مع هيئة البترول، لتوريد الغاز الطبيعى إلى القنطرة غرب، ووادى التكنولوجيا، وشرق بورسعيد قبل نهاية 2018.



وأوضح أن الهدف الرئيسى لإنشاء الهيئة هو إدارة أصولها بما يحقق مردودًا اقتصاديًّا جيدًا لتمويل مشروعاتها ذاتيًّا بالاعتماد على مواردها، وتتبنى الهيئة سياسة استرداد التكلفة لما أنفقته على أعمال البنية الأساسية.



وأضاف أن الهيئة وضعت خطة زمنية لاستعادة 800 مليون جنيه خلال 10 سنوات، أنفقتها على تكلفة إنشاء محطة الكهرباء بالمنطقة بطاقة 250 فولت أمبير، وذلك بالاتفاق مع إحدى شركات توزيع الكهرباء لتلبية مطالب المشروعات فى إمدادها بالكهرباء، وتحصيل القيمة الاستهلاكية مقابل الحصول على نسبة ربح.



يذكر أن درويش أكد فى تصريحات سابقة لـ»المال» أنه تم ضخ ما يقرب من 20 مليار دولار فى أعمال البنية التحتية من بينها استثمارات تم ضخها لحفر قناة السويس الجديدة والأنفاق الجارى إنشاؤها.



وعن الموقف التنفيذى لمشروع محطة تحلية المياه بشرق بورسعيد، قال درويش إن الهيئة بصدد تدعيم خط مياه القنطرة شرق بطول 30 كيلو، للوصول إلى 120 ألف متر مكعب بشكل مؤقت؛ لتلبية احتياجات ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية.



ولفت إلى أن وزارة الإسكان تقوم حاليًّا بإنشاء محطة تحلية المياه بطاقة 250 ألف متر مكعب يوم، وتم بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة 50 ألف متر مكعب، وتشمل أعمال تنفيذ محطات الرفع والخزانات.



وتابع: أن الهيئة الاقتصاديه تحتاج 150 ألف متر مكعب يوم، لتغطية احتياجاتها، وستقوم بشرائها من وزارة الإسكان، فيما تتحمل الهيئة تكاليف إنشاء محطة الصرف الصحى التى يتم إنشاؤها حاليا بطاقة 50 ألف متر مكعب.



من ناحية أخرى، انتهت المنطقة الاقتصادية من نقل إدارة ميناء شرق بورسعيد، من مقرها بالمبنى الإدارى لموانئ بورسعيد إلى منطقة شرق بورسعيد، بعد الانتهاء من تجهيز وتأسيس المبنى الإدارى الجديد بموقع محطة ساحة انتظار الشاحنات.



وأوضح درويش أن نقل إدارة الميناء لمنطقة شرق بورسعيد يستهدف مراقبة ومتابعة منظومة العمل بالمنطقة، ومتابعة أعمال تنفيذ المشروعات الجارى إنشاؤها حاليًّا، والمقرر الانتهاء منها يونيو 2018 القادم، فى ظل الزيارات التى تشهدها المنطقة لوفود المستثمرين والشركات العالمية.



ولفت إلى أن وجود كوادر الهيئة بالمنطقة الشمالية يساعد على إحكام الرقابة على منظومة الموازين (أحد مصادر الإيرادات) ويساعد على بدء العمل على تشغيل محطة انتظار الشاحنات.