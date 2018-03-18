20 أتوبيسًا سياحيًّا تنضم لأسطول جوباص خلال أبريل ويونيو

أتوبيس

دعاء محمود:



قال ماهر نصيف، رئيس شركة جوباص للنقل السياحى، إن شركته تسعى لتسلم 20 أتوبيسًا سياحيًّا جديدًا خلال شهرى أبريل ويونيو المقبلين ضمن صفقة تعاقدت عليها الشركة لشراء 30 وحدة خلال العام الحالى.



وأضاف نصيف لـ«المال» أن الهدف من تطوير الأسطول هو التمكن من زيادة شبكة الخطوط التى تغطى كل أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن شراء عربات جديدة يعتمد على حجم الطلب.



وكانت شركة جو باص للنقل السياحى حصلت على موافقة البنك الأهلى المصرى لتمويل 50 % من صفقة شراء 30 أتوبيسًا سياحيًّا جديدًا بقيمة 100 مليون جنيه وقام البنك بتمويل الصفقة بـ50 مليون جنيه كما دبرت الشركة باقى الصفقة ذاتيًّا.



وأشار نصيف إلى أنه تم زيادة عدد الأتوبيسات لجميع خطوط النقل التى تعمل عليها الشركة فى أنحاء الجمهورية بنسب تتلاءم مع زيادة حجم الركاب، مؤكدًا أن الشركة تستهدف تحقيق زيادة فى حجم الإيرادات ونقل الركاب مع نهاية عام 2018 بنسبة %25.



وفى سياق متصل، أكد نصيف أنه يستهدف التعاقد مع وزارة السياحة لتشغيل أتوبيسات تابعة للشركة فى نشاط العمرة، وذلك حينما تبدأ الرحلات، متابعًا أن هذه الخطوة الهدف منها تحسبًا لأى أعطال تحدث للعربات المشاركة فى الموسم، موضحًا أن تحديد عدد الأتوبيسات المشاركة سوف يتم تحديده وفقًا لمتطلبات الموسم.