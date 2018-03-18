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نقل وملاحة
المترو تطلب مهلة 4 أشهر لسداد مستحقات قطع الغيار
الأحد 18 مارس 2018 11:08 ص
المترو
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المترو
مدحت إسماعيل:
طلبت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بوزارة النقل، من الشركات الموردة لقطع الغيار منحها مهلة 4 أشهر لتوفير مبلغ بقيمة 480 مليون جنيه، قيمة العقود الموقعة بين الطرفين، وعدم تأثر أعمال التوريد بتراكم المديونية، بحسب تصريحات مصدر مطلع.
وأضاف المصدر لـ«المال»، أن الشركة عجزت على مدار الـ3 أشهر الماضية عن توفير مستحقات الشركات، كما أنها لم تتمكن من توفير 200 مليون جنيه لشركات الصيانة نظير أعمال 8 أشهر، وفى انتظار بداية العام المالى للحصول على مخصصات مالية جديدة.
وأشار المصدر إلى أن «المترو» تراهن على سداد مستحقات شركات التوريد الأجانب تدريجيًّا عقب تطبيق نظام ربط قيمة التذكرة بعدد المحطات، متوقعًا أن يتطبق بداية يونيو المقبل، وانتهت وزارة النقل من تركيب 550 ماكينة تذاكر جديدة فى خطى مترو الأنفاق الأول «حلوان - المرج»، والثانى «المنيب - شبرا الخيمة»، من إجمالى 850 ماكينة، مستهدفا تركيبها فى الخطين لبدء ربط سعر التذكرة بعدد المحطات.
وواجهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مطلع عام 2017، وقبل مضاعفة سعر التذكرة أزمة فى توافر قطع الغيار، وتوقف 10 شركات عن التوريد، بالإضافة إلى قيام شركة تيسن كروب العالمية المتخصصة فى صيانة السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية، بفسخ تعاقدها مع «المترو»، بسبب عدم السداد.
ويقول المهندس على فضالى، رئيس الشركة المصرية لإدارة المترو، إن جملة الإيردات السنوية لمترو الأنفاق تقدر بنحو 1.1 مليار جنيه سنويًّا فقط بدون توريد قطع الغيار، بالرغم من زيادة أسعار التذاكر فى مارس 2017.
وتستهدف وزارة النقل بدء تطوير الخط الأول فور الحصول على قروض بقيمة 350 مليون يورو من مؤسسات التمويل الدولية، تشتمل خطة التطوير شراء 34 قطارًا جديدًا بتكلفة تصل لـ20 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ ازدواج المرج – المرج الجديدة، بتكلفة 448 مليون جنيه.
وتضم عمليات التطوير إنشاء ورشة كوتسيكا للوحدات المتحركة، بتكلفة 934 مليون جنيه، وأعمال تحديث منظومة القوى الكهربية للخط الأول، بتكلفة 3.202 مليون جنيه، وتجديد وإعادة تأهيل 23 قطارًا بتكلفة 1.2 مليار جنيه وغيرها من المشروعات.
على صعيد آخر، كشف المصدر أن الشركة من المقرر أن تنتهى من ترسية 21 محلا تجاريًّا فى محطة حلوان، تم طرحها بنظام الإيجار، ومن المتوقع حصولها على مليون جنيه عوائد.
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