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بورصة وشركات
البورصة تخترق 17000 نقطة بمستهل تعاملات الأحد
الأحد 18 مارس 2018 10:59 ص
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مصطفى طلعت
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد -أولى جلسات الأسبوع- على ارتفاع جماعي قوي، ليخترق المؤشر الرئيسي حاجز الـ 17000 نقطة، لأول مرة بدعم شرائي للمستثمرين المحللين والأجانب.
وبحلول الساعة 10.30 صباحًا، ارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بنحو 1.5% ليصل إلى 17250 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بحوالي 0.32% عند 902 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "egx100" بنحو 0.54% ليصل إلى 2284 نقطة.
وسجلت مؤشرات البورصة، ارتفاعًا جماعيًا، خلال تعاملات اﻷسبوع المنقضي، وصعد المؤشر الرئيسي 3.2% عند 16999 نقطة، بدعم شرائي للمستثمرين الأجانب على الأسهم القيادية.
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