البورصة تخترق 17000 نقطة بمستهل تعاملات الأحد

البورصة 6

مصطفى طلعت



استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد -أولى جلسات الأسبوع- على ارتفاع جماعي قوي، ليخترق المؤشر الرئيسي حاجز الـ 17000 نقطة، لأول مرة بدعم شرائي للمستثمرين المحللين والأجانب.



وبحلول الساعة 10.30 صباحًا، ارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بنحو 1.5% ليصل إلى 17250 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بحوالي 0.32% عند 902 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "egx100" بنحو 0.54% ليصل إلى 2284 نقطة.



وسجلت مؤشرات البورصة، ارتفاعًا جماعيًا، خلال تعاملات اﻷسبوع المنقضي، وصعد المؤشر الرئيسي 3.2% عند 16999 نقطة، بدعم شرائي للمستثمرين الأجانب على الأسهم القيادية.