11 مليون جنيه إيرادات نقل البضائع وتراخيص النقل النهرى

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13 ألف راكب عبر النيل فى 2016.. و3 موانئ تبدأ التطوير



قال الدكتور عبدالعظيم محمد، رئيس الهيئة للنقل النهرى بوزارة النقل، إن الهيئة حققت إيرادات بقيمة مالية تصل إلى 11 مليون جنيه، خلال العام الماضى 2017، من أعمال نقل البضائع، ومنح التراخيص.



ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالى عدد الركاب عبر المجرى النهرى بلغ 61817 راكبًا، بزيادة تصل إلى 13 ألف راكب عن عام 2015، بينما بلغ حجم البضائع 5697 طنًّا بانخفاض بلغ 500 طن عن منقولات البضائع فى 2015.



ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزى عن إحصائيات ومنقولات العام الماضى فى الشهور المقبلة.



وأضاف محمد لـ«المال»، أن الهيئة عقدت خلال الفترة الماضية ورشة عمل بجامعة الإسكندرية؛ لمناقشة معوقات منظومة النقل، وتم الخروج بعدد من التوصيات، من بينها ضرورة دعم صناعة النقل النهرى بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة منها وزارات»الرى والموارد المائية، والسياحة، والشركات الناقلة»، وذلك للتغلب على التحديات الخاصة بانخفاض منسوب المياه فى نهر النيل طول العام، مع مراعاة اعتبارات الأمن المائى والتوجيه بصناعة الوحدات مستقبلاً على أقل غاطس ممكن، مع مراعاه فتح الأهوسة والكبارى.



وأوصت الورشة بضرورة زيادة الدعم المالى لميزانية الهيئة، مع توفير الكوادر البشرية المدربة، إلى جانب النظر فى إجراء دراسات الجدوى للمشاريع المرتبطة بالنقل النهرى فى نطاق نهر النيل وفروعه قبل الإنشاء، سواء أمام السد العالى أو خلفه، للتأكد من جدواه الاقتصادية فى إطار خطة شاملة.



ولفت إلى أنه يسعى إلى تكثيف التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لدعم القرارات الخاصة بسلامة صناعة الوحدات النهرية وطرق اختبارها وجداول وسرعة التشغيل؛ لتجنب أى مشاكل فى المستقبل.



وقال رئيس هيئة النقل النهرى، إن الهيئة تبحث بشكل مستمر مع الجهات المالكة للموانئ النهرية لإتمام عمليات التطوير ورفع كفاءتها؛ بهدف زيادة منقولات البضائع من خلالها، ومن بين الموانئ التى تم تطويرها ميناء «فيروسيليكون»، ومصر للبترول، وأسمنت حلوان.



وكشف عن أن هيئة النقل النهرى تستهدف طرح أكثر من ميناء خلال الفترة المقبلة بعد حل جميع المعوقات سواء المتعلقة بالتراخيص أو التعديات أو نوعية الأنشطة المرتبطة بتشغيل تلك الموانئ.



جدير بالذكر، أن هيئة النقل النهرى تمتلك عددا من المواقع، منها 102 فدان فى ميناء أثر النبى، و2250 مترًا مخازن للهيئة فى القناطر، و16 فدانًا و6 قراريط فى منطقة العياط، و18483 مترًا بميناء محافظة قنا النهرى، ومرسى إسنا البالغ مساحته 13200 متر، إضافة إلى 55 مترًا مرسى للهيئة فى محافظة أسوان.