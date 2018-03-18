تعيين أوبن تشانس آند أسوشيتس مستشارا قانونيا لميناء دمياط

دمياط للحاويات

المرسي عزت:



قالت هدير هلال، الشريك بمكتب «أوبن تشانس آند أسوشيتس» إنه تم اختيار مكتب أوبن تشانس آند أسوشيتس (مكتب الدكتور هلال فرغلي) ومكتب المحاماة الدولى أندروز كيرث، كمستشار قانونى لهيئة ميناء دمياط، وذلك فيما يتعلق بتطوير محطة الحاويات الجديدة فى الميناء.



وأضافت هدير لـ«المال»، أن أوبن تشانس آند أسوشيتس، وأندروز كيرث يتوقعان نجاحا مثمرا لمشروع تطوير محطة الحاويات بالميناء، والتى ستكون عنصرا أساسيا وعاملا كبيرا فى تطوير مشاريع البنية التحتية فى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.



وأشارت إلى أنه من المقرر إنشاء محطة حاويات ثانية فى ميناء دمياط فى 2018/2019، وتتكون من 1670 مترا طولا و17 مترا عمقا من المراسى، لاستيعاب سفن الحاويات التى يصل غاطسها إلى 15.5 مترا وسوف تتمتع بمنطقة تراص تصل إلى أكثر من 900 ألف متر مربع. وأوضحت أنه تم تصميم البنية التحتية للميناء بواسطة إستشاريين محليين ودوليين بقيادة مكتب الهندسة الاستشارى (تى.أى.أو) وهو عبارة عن فريق مصرى كندى، ويتمتع بخبرة مجمعة تمتد لأكثر من 100 عام فى مجال التصميم وبناء البنية التحتية للموانئ والبنية التحتية الطولية وحواجز الأمواج وحماية الشواطئ والتعدين السطحى وأساسات الماكينات والهندسة الجيو-ديناميكية الحسابية والجيو- ميكانية الحسابية وعلم الاستدامة الهندسية.



ويعمل الفريق الكندى كأعضاء فى اللجنة الفنية على العديد من كودات التصميم والكتيبات الاسترشادية، بما فى ذلك الكود الكندى لتصميم الكبارى والكتاب الكندى لهندسة الأساسات، ونشر الفريق أكثر من 400 بحث تقنى فى مجموعة متنوعة من موضوعات الهندسة المدنية والبيئية، وتمتد خبرتهم العالمية من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا إلى نيوزلندا.



ويقوم الفريق بتفعيل نظام مركب من الحواجز والخوازيق قادر على تحمل الأحمال الأرضية والتشغيلية والديناميكية، وقد استخدم فريق التصميم تقنيات تحليل معقدة مقترنة باستخدام كودات تصميم متقدمة للوصول إلى حلول هندسية حديثة فعالة فى ظروف الموقع غير التقليدية.