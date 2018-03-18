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اقتصاد وأسواق
جامعة القاهرة تقرر التعاقد على وثيقة أمان المصريين لعمالها
الأحد 18 مارس 2018 10:31 ص
جامعة القاهرة 111
أخر الأخبار
جامعة القاهرة 111
المال خاص:
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن قرار الجامعة بالتعاقد في وثيقة "أمان المصريين" لكل العمال بالجامعة، مع تقسيط ثمن الشهادة على عام، مؤكدًا أن التعاقد اختياري لكل عامل.
وتابع الخشت، أن انضمام الجامعة لنظام التأمين على الحياة للعمال، حفاظًا على حقوق تلك الفئات، وبما يضمن استقرار أسرهم فى حالة الوفاة، وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن من يرغب من العمال في الجامعة في الحصول على وثيقة التأمين يتوجه لإدارة شؤون العاملين بالجامعة.
يشار إلى أنه تم طرح شهادة «أمان المصريين» بالجنيه المصري، للأفراد الطبيعيين من سن 18 حتى 59 سنة، بقيمة 500 جنيه مصري أو مضاعفاتها حتى 2500 جنيه، بعائد يصل إلى 16% سنويًا، ومدة تصل إلى 3 سنوات، تجدد تلقائيًا فى تاريخ استحقاقها بكامل قيمتها الإسمية لمدتين مماثلتين فقط، بحيث تصل إلى 9 سنوات، ويتم إصدارها بالرقم القومي فقط دون إجراءات أو مستندات إدارية.
وينص عقد التأمين على تغطية حالات الوفاة التى قد تحدث لأى من «المؤمن عليهم» خلال مدة التأمين، حيث تتعهد شركة «مصر لتأمينات الحياة» بموجب هذا العقد بدفع مبلغ التأمين فى حالة وفاة المؤمن عليه خلال مدة التأمين وقبل بلوغه الستين.
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