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رياضة
رسميا.. المصري يمدد تعاقده مع التوأم حسن للموسم الرابع
الأحد 18 مارس 2018 01:42 ص
المصري يمدد تعاقده مع التوأم حسن للموسم الرابع
أخر الأخبار
المصري يمدد تعاقده مع التوأم حسن للموسم الرابع
علي المصري:
نجح مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، في تجديد التعاقد مع الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالفريق البورسعيدي بقيادة حسام وإبراهيم حسن، للموسم الرابع على التوالي.
جاء التوقيع بعد جلسة سريعة جمعت بين المجلس والتوأم حسن عقب لقاء المصري وسيمبا التنزاني الذي أقيم مساء أمس السبت، وأنتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، وصعود الفريق لدور الـ 32 "الثاني" من كأس الاتحاد اﻷفريقي "الكونفيدرالية".
ورحب التوأم حسن بتجديد تعاقد الجهاز الفني للموسم الرابع لاستكمال مسيرة الانجازات التي تحققت مع الفريق خلال المواسم الثلاثة الماضية.
من جانبه، أكد سمير حلبية أن العلاقة بين المصري والتوأم حسن لا تتوقف أبداً على مجرد عقود يتم التوقيع عليها ، معرباً عن تقدير مجلس إدارة النادي المصري بالكامل لمجهودات الجهاز الفني بالكامل على مدار المواسم الماضية.
وأضاف حلبية أن تجديد التعاقد مع التوأم حسن، سيتيح الفرصة لمجلس المصري والجهاز الفني لترتيب الأوراق استعداداً للموسم الجديد الذي سيدخله المصري بطموحات جديدة، من شأنها تحقيق أحلام جماهيره العظيمة بتحقيق لقب إحدى البطولات التي ينافس عليها.
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