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سيـــاســة
مرتضى منصور: أتوقع نزول 25 مليون مواطن بالانتخابات الرئاسية
السبت 17 مارس 2018 10:14 م
مرتضى منصور 11
أخر الأخبار
مرتضى منصور 11
أحمد صبرى
قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك وعضو مجلس النواب، إن الشعب المصرى سيصاب بعدوى نزول الانتخابات من المصريين بالخارج؛ بسبب إقبالهم الشديد، متوقعا أن يصوت فى انتخابات الرئاسة 25 مليون مواطن.
وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، إلى أن الإقبال فى الداخل سيكون أكبر؛ لأن الذين يعيشون فى مصر هم من يرون الإنجازات ويتأثرون يالإرهاب، موضحا أن فريقا آخر سينزلون الانتخابات بسبب دعوة السيسي حيث يعتبرونه "ظاهرة".
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