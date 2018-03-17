EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
رئيس الجهاز: قطع المياه عن التجمع الثالث بالقاهرة حتى صباح الأحد
السبت 17 مارس 2018 09:31 م
محطة المياه
أخر الأخبار
محطة المياه
المال- خاص:
صرح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط طرد الصرف الصحي الرئيسي بطريق العين السخنة / القطامية، فقد تم قطع المياه عن التجمع الثالث بالمدينة منذ الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، ويستمر حتى صباح غد الأحد 17/3/2018، لحين الانتهاء من الإصلاحات.
وأوضح المهندس مصطفى فهمي أنه يتم تلقي شكاوي مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100).
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا