رئيس الجهاز: قطع المياه عن التجمع الثالث بالقاهرة حتى صباح الأحد

محطة المياه

المال- خاص:



صرح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط طرد الصرف الصحي الرئيسي بطريق العين السخنة / القطامية، فقد تم قطع المياه عن التجمع الثالث بالمدينة منذ الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، ويستمر حتى صباح غد الأحد 17/3/2018، لحين الانتهاء من الإصلاحات.



وأوضح المهندس مصطفى فهمي أنه يتم تلقي شكاوي مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100).