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سيـــاســة
وزارة الهجرة: إقبال كبير من المصريين على صناديق الاقتراع
السبت 17 مارس 2018 08:59 م
بدء التصويت انتخابات
أخر الأخبار
بدء التصويت انتخابات
- غرفة عمليات وزارة الهجرة تستجيب لـ249 استفسارًا من المصريين بالخارج
سلوى عثمان
رصدت غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إقبالاً كبيرًا من الجاليات المصرية بكل الدول، وخصوصًا الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والأردن.
كما استجابت غرفة عمليات وزارة الهجرة لـ249 استفسارًا حتى الآن مع بداية اليوم الثاني لانتخابات المصريين بالخارج، حيث جاءت أهم الاستفسارات حول أصحاب بطاقات الرقم القومي المسجل بمحل إقامتهم "مقيم بالخارج" المقيمين في كردستان ولا يحق لهم دخول بغداد لعدم وجود تصريح دخول، وأيضًا الاستفسار حول أماكن الاقتراع والمستندات اللازمة للانتخاب، بالإضافة لأهمية توفير لجان فرعية أو أماكن نقل لمن هم بمسافات بعيدة، وكذلك الاستفسار حول التصويت عبر الإنترنت، واستفسارات الناخبين في دولة قطر حول مقر الانتخاب، وإمكانية التصويت بصورة جواز السفر الساري دون رقم قومي ومعه شهادة ميلاد مميكنة، وهل يجوز التصويت ببطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية؟
وكانت الوزارة قد أعدت غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتم تجهيزها بكافة أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة ودول العالم، كما تم ربط مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيًا مع الغرفة، والتي يتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.
وأطلقت خطوطاً ساخنة للتواصل مع غرفة العمليات مباشرة والتعامل مع أي شكاوى على النحو التالي: "01289850655 – 01008113352 – 01553486360 – 01128856655"، والإيميل:
[email protected]
، كما خصصت البريد الإلكتروني:
[email protected]
، للتواصل مع المصريين بالخارج، من أجل التعرف على كل ما يظهر من مشكلات بهدف التعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وإحاطة الجهات المعنية بالمشكلة، وستكون على اتصال بوزارة الخارجية للتنسيق الدائم مع السفارات والقنصليات خارج مصر.
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