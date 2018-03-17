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17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
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17.86 17.96 بنك الإسكندرية
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17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تراجع الذهب.. وعيار 21 يسجل 645 جنيهًا

الذهب 111
الذهب 111
الذهب 111

عمر سالم 


شهدت أسعار الذهب انخفاضًا بنحو جنيه، اليوم السبت، فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة تراجع الأوقية لمستوى 1311 دولارًا.

وتراجع عيار 21، ليسجل اليوم نحو 645 جنيهًا بدلًا من 646 جنيهًا أمس، طبقًا لتصريحات وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف.

وسجل عيار 18 قيمة 553 جنيهًا، وعيار 24 نحو 737 جنيهًا، مقابل 739 جنيهًا، وانخفضت الأوقية لتسجل 1311 دولارًا بدلًا من 1313 دولارًا.

وتراجع الجنيه الذهب، اليوم، ليسجل 5165 جنيهًا، مقابل 5175 جنيهًا أمس.
أسعار الذهب
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