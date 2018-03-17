تراجع الذهب.. وعيار 21 يسجل 645 جنيهًا

عمر سالم









شهدت أسعار الذهب انخفاضًا بنحو جنيه، اليوم السبت، فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة تراجع الأوقية لمستوى 1311 دولارًا.





وتراجع عيار 21، ليسجل اليوم نحو 645 جنيهًا بدلًا من 646 جنيهًا أمس، طبقًا لتصريحات وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف.





وسجل عيار 18 قيمة 553 جنيهًا، وعيار 24 نحو 737 جنيهًا، مقابل 739 جنيهًا، وانخفضت الأوقية لتسجل 1311 دولارًا بدلًا من 1313 دولارًا.



